Un nuevo siniestro vial terminó en tragedia en San Juan. Gustavo Enrique Domínguez, el motociclista que había resultado gravemente herido tras protagonizar un choque contra un automóvil en Rawson, falleció luego de permanecer cuatro días internado en el Hospital Rawson. El accidente ocurrió el pasado viernes 23 de octubre, en la intersección de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato, y continúa bajo investigación judicial.

El hecho se registró alrededor de las 19.25, cuando Domínguez circulaba a bordo de una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos. Por circunstancias que todavía intentan esclarecerse, el rodado impactó contra un Fiat Palio conducido por un hombre identificado como Sergio Campaña.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista cayó violentamente sobre el pavimento y quedó inconsciente. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, dispuso su traslado en código rojo al Hospital Rawson.

Desde entonces, Domínguez permanecía internado bajo atención médica. Sin embargo, su estado de salud no logró mejorar y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Cómo ocurrió el choque fatal en Rawson

De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, el Fiat Palio circulaba por calle Cecilio Ávila de este a oeste, mientras que la motocicleta avanzaba por Triunvirato de norte a sur. Ambos vehículos colisionaron al llegar a la intersección.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría 24ª, personal de Policía Científica y representantes de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del impacto.

La investigación quedó bajo la intervención del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes dispusieron distintas medidas para reconstruir lo sucedido.

Entre las primeras pericias, se realizó un test de alcoholemia al conductor del automóvil, cuyo resultado fue negativo. También se constató que el asfalto se encontraba en buenas condiciones, que había luz natural al momento del choque y que la intersección no contaba con señalización vial.

Por otra parte, los investigadores incorporaron a la causa las imágenes de una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. El material será analizado para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las posibles responsabilidades.

Con el fallecimiento de Domínguez, la investigación pasó a centrarse en un siniestro vial con resultado fatal. La Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer la mecánica del accidente.