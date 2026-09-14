El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, suspendió su agenda oficial luego de conocerse este lunes la muerte de su padre, Roy Burnham, quien padecía Alzheimer. El mandatario canceló sus compromisos previstos para este lunes y martes, entre ellos una conferencia que tenía programada en Brighton.

La noticia fue comunicada por el propio Burnham y generó muestras de condolencias de dirigentes de distintos sectores políticos británicos. La enfermedad de su padre era conocida públicamente y había sido mencionada por el primer ministro en distintas oportunidades.

La enfermedad que padecía Roy Burnham

Roy Burnham atravesaba un cuadro de Alzheimer y se encontraba bajo cuidados en una residencia. Su enfermedad había avanzado hasta afectar su capacidad para reconocer algunos acontecimientos importantes de la vida de su hijo.

Andy Burnham había contado que su padre no llegó a saber que se había convertido en primer ministro debido al avance de la enfermedad. En declaraciones previas, había explicado que esa situación familiar influyó en su interés por mejorar el sistema de atención social para adultos en Inglaterra.

El jefe del Gobierno británico también había destacado el trabajo de los profesionales que cuidaban a su padre y utilizado esa experiencia personal para reclamar mejores condiciones para quienes trabajan en el sector de cuidados.

Suspendió su agenda oficial

Tras la muerte de Roy Burnham, el primer ministro decidió cancelar sus actividades oficiales durante dos días. Entre ellas estaba prevista su participación en la conferencia del Congreso de Sindicatos (TUC), que se desarrolla en Brighton.

La decisión fue informada por Downing Street mientras distintos dirigentes británicos expresaron sus condolencias a Burnham y a su familia.

Hasta el momento no se brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la muerte. La información oficial señala que Roy Burnham padecía Alzheimer y que su estado de salud se había deteriorado progresivamente durante los últimos años.