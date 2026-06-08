El automovilismo argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Patricio Galván, piloto de Turismo Promocional, quien falleció junto a su padre Gerardo Galván en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 94, en el sur de la provincia de Santa Fe. En el siniestro también perdieron la vida otras dos personas, elevando a cuatro el número de víctimas fatales.

El accidente ocurrió a la altura de la denominada curva de García Varela, en jurisdicción de la localidad de Teodelina. Según los primeros peritajes, una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban Patricio Galván, su padre y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia, impactó de frente contra un Chevrolet Prisma conducido por Hugo Sangiacomo, un bombero retirado de Villa Cañás. Todos los ocupantes fallecieron como consecuencia de la violencia del impacto.

De acuerdo con la información preliminar, el choque se produjo en medio de condiciones climáticas adversas. Al momento del siniestro se registraban lloviznas de distinta intensidad que habrían reducido la visibilidad y afectado el estado de la calzada. No obstante, las causas exactas del hecho continúan bajo investigación y los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del impacto.

La noticia generó una inmediata reacción en el ambiente del deporte motor. A través de un comunicado oficial, la categoría Turismo Promocional expresó su dolor por la pérdida del piloto y de su padre. Desde la organización destacaron que Galván dejó una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana, y señalaron que su partida provoca una enorme tristeza entre quienes compartieron con él la actividad automovilística.

El mensaje también recordó a Gerardo Galván, acompañante habitual de la trayectoria deportiva de su hijo, y remarcó que ambos permanecerán en la memoria de la categoría y de toda la comunidad vinculada al automovilismo regional.

Por su parte, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás despidió con emotivas palabras a Hugo Sangiacomo, conductor del otro vehículo involucrado. La institución destacó su vocación de servicio, su compromiso y la huella que dejó entre sus compañeros durante años de trabajo comunitario.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias accidentológicas, familiares, amigos y colegas del deporte motor continúan manifestando su dolor por una tragedia que golpeó de lleno a una comunidad muy unida y dejó al automovilismo argentino de luto.