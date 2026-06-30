El policía Eduardo Damián López, de 35 años, murió este lunes por la tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, luego de haber sido víctima de un violento ataque ocurrido el domingo mientras cumplía funciones de seguridad en la final de la Liga Cañadense de Fútbol.

El efectivo, que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de la localidad de Roldán, había sido trasladado de urgencia al centro de salud en estado crítico tras la agresión sufrida durante el evento deportivo. A pesar de los esfuerzos médicos, con el paso de las horas fue diagnosticado con muerte cerebral, cuadro que finalmente derivó en su fallecimiento.

López era un agente activo de la fuerza policial santafesina y, según trascendió, solía realizar servicios adicionales durante sus días de descanso, como parte de su labor habitual en operativos especiales y eventos deportivos.

Tras confirmarse su muerte, la investigación judicial avanzó con nuevos lineamientos. La causa fue recaratulada y actualmente hay dos hombres detenidos por su presunta participación en la agresión que terminó con la vida del efectivo.

Uno de los sospechosos fue aprehendido en la localidad de Carcarañá, mientras que el otro fue detenido en la comuna de Correa. Por el momento, los investigadores no descartan nuevas medidas aunque no se prevén más detenciones inmediatas.

El caso es llevado adelante por el fiscal de Casilda, Juan Pablo Baños, quien coordina el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Iriondo.

En el marco de la investigación, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad del estadio y de la zona, además de la toma de declaraciones a testigos presenciales con el objetivo de reconstruir con precisión cómo se desencadenó el ataque durante el encuentro deportivo.