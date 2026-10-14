La muerte de Jorge “Roña” Castro conmocionó al mundo del boxeo argentino. El excampeón mundial falleció este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, tras sufrir una descompensación mientras compartía una salida familiar en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires.

Su hija Quimey reconstruyó los últimos momentos del exboxeador y contó que todo ocurrió de manera repentina. “El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, relató en diálogo con TN.

Según explicó, estaba junto a su padre y su madre cuando Castro comenzó a sentirse mal. Aunque sus padres estaban separados desde hacía unos 15 años, mantenían una buena relación y acostumbraban a compartir salidas familiares.

El dolor en el pecho y el intento de reanimación

Quimey recordó que la noche transcurría con normalidad hasta que su padre fue al baño. Cuando regresó, manifestó una molestia en el pecho.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo ‘voy al baño’. Cuando regresó, me dijo ‘me duele un poco el pecho’”, contó la joven.

En un primer momento, el exboxeador creyó que la molestia podía pasar y comentó que tomaría una pastilla. Sin embargo, el dolor aumentó rápidamente.

“Me dijo ‘me duele mucho, hija’”, recordó Quimey, quien junto a su madre pidió ayuda al personal de seguridad del establecimiento.

Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde el equipo de emergencias del SAME comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los intentos, no lograron salvarle la vida.

Cómo estaba de salud el exboxeador

La hija del excampeón mundial explicó que su padre padecía diabetes y era insulinodependiente desde hacía años. Sin embargo, aseguró que lo veía bien, que se cuidaba con las comidas y que seguía vinculado al deporte.

Castro entrenaba y daba clases en un gimnasio. Además, en el último tiempo estaba entusiasmado con diferentes proyectos solidarios vinculados a los comedores comunitarios que sostenía.

“Él estaba bien, estaba muy contento con los proyectos de los comedores. Tenía muchos proyectos a largo y corto plazo. No los pudo cumplir”, lamentó su hija.

Aunque Quimey atribuyó el fallecimiento a un infarto en su testimonio, los primeros informes oficiales señalaron que la causa debía establecerse mediante las actuaciones correspondientes.

El pedido de intimidad de la familia

En medio del dolor, Quimey agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió que se respete el duelo de sus seres queridos, especialmente el de su madre.

“Todos los hijos queremos darles las gracias a todos y pedir, por favor, intimidad y respeto ante la situación”, expresó.

La joven también hizo hincapié en el difícil momento que atraviesa su madre y pidió consideración para toda la familia tras la inesperada muerte del exboxeador, una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino.