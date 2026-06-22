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Cultura > Ícono

Murió el Teniente Murphy de 100% Lucha y Vicente Viloni lo despidió

El luchador de 100% Lucha falleció recientemente y su compañero Vicente Viloni solicitó apoyo para el sepelio.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Mas Albert participó también en el largometraje estrenado en 2008.

La comunidad del catch lamenta el fallecimiento de Pablo Christian Mas Albert, reconocido por interpretar al Teniente Murphy. Este actor y luchador profesional fue una pieza central de 100% Lucha, programa creado por Eduardo Husni que marcó la televisión argentina entre 2006 y 2010.

Mas Albert encarnó a un militar estadounidense de carácter fuerte que se ganó el afecto del público, continuando la tradición de Titanes en el ring y participando en la película de la franquicia en 2008.

Norberto Adrián Fernández, conocido como Vicente Viloni, manifestó estar "destrozado" ante la pérdida de quien fuera su compañero de elenco. A través de un mensaje en redes sociales, el referente del ciclo aseguró que "Se va parte de mi vida" al recordar a su amigo entrañable.

En su despedida, Viloni imaginó un reencuentro en "el ring de los cielos" para continuar con la práctica de la lucha libre y demostrar sus habilidades a los ángeles. También rememoró una frase habitual de Mas Albert, quien solía decirle "Una más y va a ser la mejor" antes de sus enfrentamientos.

La publicación del luchador concluyó con las palabras "Hasta pronto. Te quiero mucho" y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del histórico programa de Telefe. Además del homenaje, Viloni difundió un pedido de asistencia económica destinado a la pareja del fallecido. El objetivo de esta solicitud es ayudar a la familia a cubrir los costos necesarios para el sepelio de quien fuera uno de los personajes más recordados de la televisión argentina.

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