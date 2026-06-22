Murió el Teniente Murphy de 100% Lucha y Vicente Viloni lo despidió

La comunidad del catch lamenta el fallecimiento de Pablo Christian Mas Albert, reconocido por interpretar al Teniente Murphy. Este actor y luchador profesional fue una pieza central de 100% Lucha, programa creado por Eduardo Husni que marcó la televisión argentina entre 2006 y 2010.

Mas Albert encarnó a un militar estadounidense de carácter fuerte que se ganó el afecto del público, continuando la tradición de Titanes en el ring y participando en la película de la franquicia en 2008.

Norberto Adrián Fernández, conocido como Vicente Viloni, manifestó estar "destrozado" ante la pérdida de quien fuera su compañero de elenco. A través de un mensaje en redes sociales, el referente del ciclo aseguró que "Se va parte de mi vida" al recordar a su amigo entrañable.

En su despedida, Viloni imaginó un reencuentro en "el ring de los cielos" para continuar con la práctica de la lucha libre y demostrar sus habilidades a los ángeles. También rememoró una frase habitual de Mas Albert, quien solía decirle "Una más y va a ser la mejor" antes de sus enfrentamientos.

La publicación del luchador concluyó con las palabras "Hasta pronto. Te quiero mucho" y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del histórico programa de Telefe. Además del homenaje, Viloni difundió un pedido de asistencia económica destinado a la pareja del fallecido. El objetivo de esta solicitud es ayudar a la familia a cubrir los costos necesarios para el sepelio de quien fuera uno de los personajes más recordados de la televisión argentina.