El creador de contenido Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió este domingo a los 27 años tras un trágico accidente de tránsito. Todo ocurrió sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó.

Fuentes policiales informaron que el joven viajaba junto a su familia en un Honda Civic cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo protagonizó un choque en el que también estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet S10 y un camión. Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron en el lugar Sebastián Funes y su padre, quien conducía el vehículo.

En el asiento trasero viajaban la esposa del conductor y la hermana del youtuber, quienes lograron salir por sus propios medios del vehículo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron atención médica. Según informaron las autoridades, se encontraban conscientes, aunque en estado de shock.

Chatterbox se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares entre el público adolescente. Su canal de YouTube reunía más de 1,7 millones de suscriptores, mientras que en TikTok superaba el millón de seguidores, donde compartía videos sobre videojuegos, desafíos y humor. La familia había viajado a Pehuajó para despedir a la abuela de Sebastián, quien había fallecido días atrás a los 87 años.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores y otros influencers, que utilizaron las redes sociales para despedirlo y destacar el impacto que tuvo en la comunidad digital argentina.

Investigan cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras pericias, el impacto principal se habría producido entre el Honda Civic y la camioneta Chevrolet S10, aunque el camión también habría participado en la secuencia del siniestro. La mecánica del accidente todavía es materia de investigación y será determinada a partir de las pericias realizadas por los especialistas.

En la causa interviene la fiscalía de turno, que intenta establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia, quienes asistieron a los heridos y realizaron las tareas periciales correspondientes.