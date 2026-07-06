Murió Emilia, la bebé sanjuanina que esperaba una cirugía cardíaca

La comunidad de San Juan lamenta la pérdida de Emilia, la niña de apenas cuatro meses que falleció el último viernes tras una vida marcada por la permanencia en centros de salud. La pequeña se encontraba en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde los especialistas buscaban estabilizar su organismo mediante medicación para realizar una operación cardíaca compleja.

Su diagnóstico incluía síndrome de Down, una cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar, condiciones que requirieron atención médica constante desde su nacimiento.

Inicialmente fue atendida en el Sanatorio Argentino, pero su caso motivó el traslado a la Capital Federal para recibir tratamiento especializado por parte de un equipo experto en afecciones infantiles.

Durante su estadía en Buenos Aires, los médicos también monitoreaban una complicación en su sistema digestivo, ya que un tramo de su intestino no presentaba un funcionamiento adecuado. Esta situación obligaba a los profesionales a decidir qué intervención priorizar frente a su cuadro general.

Sus padres, Mariana López y Walter, estuvieron junto a ella en todo momento. Para solventar los gastos de la estadía, su padre comenzó a trabajar como conductor de Uber mientras acompañaba a su hija en la búsqueda de su recuperación.

La confirmación del fallecimiento fue realizada por su madre, Mariana López, quien relató que la bebé "luchó durante toda la semana, pero su estado de salud se agravó y sus pulmones ya no resistieron". La historia de la niña generó una gran conmoción en su provincia de origen, donde se siguió de cerca cada etapa de su tratamiento.