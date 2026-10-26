El mundo de la animación está de luto por la muerte de Eric Bauza, el reconocido actor canadiense de doblaje que interpretó en inglés a Bugs Bunny, el Pato Lucas y decenas de personajes de dibujos animados. Tenía 46 años y su fallecimiento se produjo de manera repentina el domingo 25 de octubre en su residencia del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue comunicada por su familia a través de un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del artista. Posteriormente, las autoridades forenses del condado de Los Ángeles determinaron que la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, falleció repentinamente”, expresaron sus familiares en el comunicado.

Quién era Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Canadá. Antes de dedicarse por completo a la actuación vocal, se formó como dibujante y diseñador de personajes animados. Su carrera comenzó en 2001 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los intérpretes más solicitados de la industria.

Su trabajo estuvo estrechamente ligado al universo de Looney Tunes. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, interpretó a Piolín, Porky, el Gallo Claudio, Elmer Gruñón, el Correcaminos y Marvin el Marciano, entre otros personajes clásicos.

También participó en producciones de distintas franquicias, como Avatar: La leyenda de Aang, Ben 10, Scooby-Doo!, Muppet Babies y Las aventuras del Gato con Botas. Su versatilidad le permitió interpretar distintos papeles dentro de una misma producción y mantener vigente el humor de personajes que atraviesan generaciones.

Una carrera reconocida con premios Emmy

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Bauza acumuló más de 400 créditos profesionales como actor. Su talento también fue reconocido por la industria: obtuvo tres premios Emmy infantiles y familiares por su trabajo en producciones animadas.

Entre los proyectos distinguidos se encuentran Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons. Estos reconocimientos consolidaron su lugar como una de las figuras destacadas del doblaje contemporáneo.

Bauza continuó el legado de Mel Blanc, el histórico intérprete que dio origen a las voces de numerosos personajes de Looney Tunes. Su trabajo no se limitó a imitar aquellas interpretaciones: también aportó matices propios y acercó a los personajes clásicos a nuevas audiencias.

Sus últimos trabajos y los mensajes de despedida

Durante 2026, el actor participó en distintos proyectos audiovisuales, entre ellos Coyote vs. Acme, película en la que interpretó a varios personajes del universo animado. También tenía previsto dar voz al Pato Lucas en Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical.

Tras conocerse su muerte, representantes de Warner Bros. destacaron su talento y su contribución a la historia de la animación. Desde el estudio resaltaron que su interpretación de los personajes clásicos permitió que continuaran llegando a millones de espectadores en todo el mundo.

La muerte de Bauza representa una pérdida para la industria del entretenimiento y para los seguidores de los dibujos animados que acompañaron a distintas generaciones. Con su voz, el actor mantuvo vivo el legado de personajes reconocidos en todo el mundo y dejó una extensa trayectoria vinculada a la historia de la animación.