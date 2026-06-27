La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes tras un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El hecho se registró en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando la mujer, a bordo de un Honda City, intentó cruzar las vías con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue impactado por el tren, que circulaba en ese tramo del ramal.

Así quedó el vehículo de la periodista tras el choque.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, tanto el sistema de barreras como la señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del siniestro. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó la muerte inmediata de la conductora.

En la escena trabajaron bomberos, personal policial y peritos, mientras la causa quedó a cargo de la UFI de Martínez. La fiscal María Paula Hertrig ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho.

El vehículo quedó con un fuerte impacto en el lateral del conductor.

Como antecedente, en marzo de este año la periodista había protagonizado otro incidente vial en Vicente López, donde colisionó con otro vehículo y se le labró un acta por negativa a realizar un test de alcoholemia, hecho que derivó en la retención del automóvil.