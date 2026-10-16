Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN

Dolor en la televisión argentina por la partida de un referente del clima. Murió Fernando Confessore a los 58 años en su casa ubicada en el barrio porteño de Versailles. La triste noticia sobre el histórico meteorólogo de TN y El Trece fue comunicada este viernes por la mañana en la pantalla de la señal de noticias.

La confirmación la dio al aire su compañero Mario Massaccesi durante la emisión del noticiero. El conductor relató la partida del especialista con visible conmoción: "La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias".

Según se detalló, Fernando Ezequiel Confessore sufrió un infarto durante la madrugada del viernes mientras estaba en su casa junto a su esposa Paula y sus hijas. Su mujer llamó al 911 al notar la descompensación, y aunque los efectivos de la policía y el personal del SAME le practicaron maniobras de RCP, no pudieron reanimarlo.

Nacido el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires, Fernando Ezequiel Confessore comenzó su camino profesional en la aviación como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil y operador radiotelefonista. Luego estudió en la Universidad de Buenos Aires, de donde se graduó como pronosticador meteorológico universitario en 1992, año en que ingresó al Servicio Meteorológico Nacional.

Su incorporación a ARTEAR ocurrió en diciembre de 1995 para integrarse al equipo de Todo Noticias. A partir de 1997 comenzó a desempeñarse como presentador del clima en el ciclo de 7 a 9 y en El noticiero de Santo por la pantalla de El Trece, ganando una presencia permanente en los hogares.

A lo largo de su carrera de más de 30 años, Fernando Confessore condujo el segmento de tiempo en TN Agro, fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red y publicó el libro Meteorología para todos junto a Mauricio Saldívar en 2006. Su huella en la divulgación científica abarcó seminarios de la Organización Meteorológica Mundial para acercar el pronóstico al público.