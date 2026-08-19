Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles 19 de agosto a los 23 años, luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada oficialmente por el entorno del artista.

La joven había recibido el diagnóstico a comienzos de 2025 y desde entonces realizó distintos tratamientos. Durante el proceso fue atendida en Uruguay y en el exterior, mientras su familia la acompañaba en la lucha contra la enfermedad. En los últimos meses también permaneció durante extensos períodos en Estados Unidos, donde accedió a alternativas terapéuticas y participó de un ensayo clínico.

El comunicado oficial del manager del cantante uruguayo.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de un comunicado firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones. Allí expresaron su profundo pesar por la muerte de Florencia y acompañaron al cantante y a toda su familia en este difícil momento.

La lucha de Florencia contra la enfermedad

Florencia había hablado públicamente sobre el proceso que atravesaba. En marzo de 2026 contó que había pasado un año desde que le diagnosticaron un carcinoma de sitio primario desconocido, una enfermedad en la que no se logra determinar con certeza dónde se originó el tumor. En su caso, una de las principales masas tumorales se encontraba en los pulmones.

Su estado de salud también había llevado a Lucas Sugo a modificar en distintas oportunidades su agenda profesional. Apenas un día antes de conocerse la triste noticia, su equipo había anunciado la reprogramación de presentaciones previstas en Argentina para que el músico pudiera permanecer junto a su familia.

Durante julio, el cantante había contado desde Boston que su hija había comenzado un nuevo ensayo clínico y destacó la fortaleza con la que afrontaba el tratamiento. A lo largo de todo el proceso, Sugo agradeció públicamente las muestras de cariño y el acompañamiento recibido.

Tras conocerse el fallecimiento de Florencia, numerosos seguidores del artista expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en uno de sus momentos más dolorosos.