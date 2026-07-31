Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano

Este viernes 31 de julio de 2026, el deporte mundial recibió la noticia del fallecimiento de Franco Baresi. El legendario defensor italiano murió a los 66 años producto de una enfermedad que lo aquejaba desde hacía tiempo. El club rossonero confirmó el deceso a través de sus canales oficiales para despedir a quien fuera su máximo emblema y capitán histórico.

La trayectoria de Baresi estuvo marcada por una lealtad absoluta hacia una sola institución,. Hizo su debut en la Serie A a los 17 años, exactamente el 23 de abril de 1978. A partir de ese momento, construyó un legado que incluyó más de 500 partidos oficiales hasta el momento de su retiro profesional en 1997. Durante casi dos décadas, el zaguero conquistó seis Scudettos, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa y tres Supercopas de Europa. También sumó a sus vitrinas dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa.

Su huella en la selección de Italia también resultó imborrable al disputar 82 encuentros y participar en tres Copas del Mundo. El defensor se consagró campeón en España 1982, obtuvo el tercer puesto en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994. Ante su partida, la institución de sus amores emitió un comunicado donde manifestó que "La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club". Como gesto de respeto, el equipo decidió retirar el dorsal número seis en su honor.

La salud del ídolo comenzó a deteriorarse en agosto de 2025 cuando los médicos le detectaron un nódulo pulmonar. A pesar de haber sido sometido a una cirugía para extirparlo, no logró una recuperación integral. Su última aparición ante las cámaras ocurrió en el estadio San Siro durante la ceremonia de inauguración del Milan Cortina.

En aquel evento, el futbolista nacido cerca de Brescia compartió el transporte de la antorcha junto a Giuseppe Bergomi. Tras colgar los botines, Baresi continuó ligado a la estructura técnica del club donde inició su camino junto a sus hermanos Angelo y Beppe.