El periodismo argentino atraviesa horas de conmoción por la muerte de Pablo Gastón “Pampa” Leturia, reconocido periodista deportivo pampeano que falleció el domingo 18 de octubre, a los 52 años, mientras se encontraba de visita en Santa Rosa, su ciudad natal.

Leturia residía desde hacía años en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a La Pampa durante el fin de semana para celebrar el Día de la Madre junto a su familia. Según informó el diario La Arena, sufrió un ataque al corazón durante una reunión familiar y fue trasladado de urgencia al centro de salud Polimedyc, donde los profesionales no lograron revertir el cuadro.

La noticia generó una fuerte repercusión entre colegas y allegados, tanto en La Pampa como en los medios nacionales en los que desarrolló su trayectoria.

Su paso por Olé y la cobertura histórica de Boca

Leturia estudió Periodismo Deportivo en Buenos Aires y formó parte de los primeros años del diario Olé, que comenzó a publicarse a mediados de la década de 1990. Durante la etapa de Carlos Bianchi como entrenador de Boca Juniors, estuvo asignado a la cobertura del equipo y acompañó algunos de sus momentos más recordados.

Entre sus experiencias profesionales se destacó el viaje a Japón para cubrir la final de la Copa Intercontinental de 2000, cuando Boca venció 2 a 1 al Real Madrid con dos goles de Martín Palermo.

Su carrera también estuvo vinculada con el diario Clarín, donde trabajó durante años como editor del suplemento Autos. Además, se desempeñó en distintas radios porteñas y colaboró con revistas internacionales y otros medios de alcance nacional.

Al momento de su fallecimiento, integraba el equipo del programa “Las cosas como son”, de Radio Con Vos.

Sus raíces pampeanas

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Buenos Aires, Leturia mantuvo un fuerte vínculo con Santa Rosa, donde nació y cursó sus estudios secundarios en el colegio de la Universidad Nacional de La Pampa.

Su apodo, “Pampa”, reflejaba esa pertenencia y lo acompañó durante su trayectoria profesional.

Sus restos comenzaron a ser velados este lunes 19 de octubre en una sala de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, con el sepelio previsto para las 11 en el Cementerio Parque, según informaron medios locales.