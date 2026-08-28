El rey Harald V de Noruega murió este viernes 28 de agosto a los 89 años, luego de más de tres décadas al frente de la monarquía del país. La Casa Real confirmó su fallecimiento en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado por problemas de salud.

Con su muerte, Haakon, de 53 años, asumió automáticamente el trono y se convirtió en el nuevo monarca noruego bajo el nombre de Haakon VIII. El cambio de soberano abre una nueva etapa para la Casa Real, mientras el país permanece de luto.

Más de 30 años en el trono

Harald V había llegado al trono el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su padre, el rey Olav V. Durante más de tres décadas ejerció un papel principalmente representativo y se convirtió en una figura de gran popularidad entre los noruegos.

El monarca nació en 1937 y fue el primer príncipe heredero noruego nacido en el país en varios siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, debió abandonar Noruega junto con su madre y sus hermanas después de la invasión alemana.

Además de su actividad institucional, Harald fue reconocido por su pasión por la navegación. Representó a Noruega en distintas competencias internacionales y participó en los Juegos Olímpicos como regatista.

Sus problemas de salud

Los últimos años del rey estuvieron marcados por distintos problemas de salud que en varias oportunidades lo obligaron a ser hospitalizado y a delegar temporalmente sus funciones en su hijo.

En agosto permaneció internado en Oslo y atravesó complicaciones vinculadas con una anemia hemolítica y una infección bacteriana. Finalmente, murió este viernes a los 89 años.

A pesar de sus problemas de salud, Harald había mantenido su compromiso con la Corona y nunca abdicó. Durante su reinado, su figura fue asociada con una monarquía cercana a la sociedad y con un fuerte respaldo ciudadano.

Haakon VIII, el nuevo rey

Tras la muerte de su padre, Haakon Magnus se convirtió en rey de Noruega. Tiene 53 años y durante los últimos años había asumido numerosas responsabilidades oficiales debido a las dificultades de salud de Harald.

Está casado con Mette-Marit Tjessem Høiby, con quien tiene dos hijos. Su llegada al trono supone el comienzo de una nueva etapa para la monarquía noruega.

La hija mayor de Haakon, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa ahora a ser la heredera aparente de la Corona. El príncipe Sverre Magnus queda en el segundo lugar de la línea sucesoria.