El abogado y empresario minero Hernán Celorrio falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la minería metalífera argentina. Fue presidente de Barrick Exploraciones Argentina durante el desarrollo de Veladero y años después participó en el proyecto Hualilán a través de Golden Mining.

Celorrio fue una de las figuras que acompañaron distintos momentos de expansión de la minería de gran escala en Argentina. Su carrera combinó la actividad empresarial, el derecho minero, la representación institucional y la participación en proyectos de inversión.

Celorrio presidió Barrick Exploraciones Argentina entre 1999 y 2006, período que incluyó el desarrollo, construcción y puesta en marcha de Veladero, en San Juan. La documentación corporativa de la compañía lo identifica como presidente durante el desarrollo del proyecto.

En los primeros años de la década del 2000, Veladero representaba una de las mayores inversiones mineras de la Argentina. El proyecto contemplaba una inversión inicial de unos US$425 millones y la generación de alrededor de 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 700 empleos permanentes durante la operación.

Antes y después de su paso por Barrick, Celorrio desarrolló una extensa carrera como abogado especializado en derecho administrativo y minero.

Fue socio senior del estudio Brons & Salas, donde estuvo al frente de áreas relacionadas con derecho administrativo y minero. Su experiencia incluyó cuestiones vinculadas con propiedad minera, servidumbres, contratos, inversiones extranjeras, regalías y regímenes de promoción de la actividad.

También participó en procesos vinculados con la integración minera entre Argentina y Chile, incluido el desarrollo del marco institucional relacionado con proyectos binacionales.

Su actividad profesional lo llevó además a ocupar distintos cargos en entidades empresarias. Fue vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Chilena, director de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense y presidente de FUNDAMIN.

Durante esos años también recibió el reconocimiento como Empresario Minero del Año en 2000 y 2002.

La carrera de Celorrio atravesó diferentes etapas de la minería metalífera argentina: desde el desarrollo de los grandes proyectos de inversión de comienzos de siglo hasta la exploración y puesta en valor de antiguos distritos mineros.

Su nombre quedó particularmente asociado a Veladero, uno de los proyectos que modificaron el perfil productivo de San Juan y consolidaron a la provincia como uno de los principales polos de minería metalífera del país.

Décadas después, volvió a aparecer en la historia minera provincial a través de Hualilán, otro proyecto de oro con una extensa historia en San Juan y que actualmente continúa bajo desarrollo.

Su trayectoria combinó así la representación de grandes compañías internacionales, el asesoramiento jurídico especializado, la participación en cámaras empresarias y la inversión en nuevos proyectos mineros.