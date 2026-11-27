El fútbol internacional atraviesa horas de tristeza por la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la selección de Islandia, quien falleció a los 37 años después de luchar contra el cáncer. El futbolista había sido diagnosticado con la enfermedad en mayo y su historia había tomado repercusión internacional cuando recibió un homenaje de sus compañeros antes de un amistoso ante la Selección Argentina.

La Federación Islandesa confirmó el fallecimiento del guardameta, que se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia. La noticia generó conmoción en el fútbol de su país, donde tuvo una extensa trayectoria en distintos clubes y también representó a los seleccionados juveniles y al equipo mayor.

El homenaje antes del partido con Argentina

El reconocimiento a Jónsson se realizó en junio, cuando Islandia enfrentó a la Selección argentina en Estados Unidos, en un amistoso previo al Mundial. En aquella oportunidad, los jugadores islandeses posaron con su camiseta para enviarle un mensaje de apoyo durante su lucha contra la enfermedad.

El encuentro terminó con una victoria argentina por 3 a 0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. Más allá del resultado deportivo, el gesto de los futbolistas de Islandia permitió visibilizar el difícil momento que atravesaba el arquero.

Su trayectoria en el fútbol europeo

Jónsson defendió los colores de distintos equipos de Islandia, entre ellos Njarðvík, Stjarnan y Víkingur Reykjavík. También tuvo pasos por el fútbol de Noruega, donde jugó en Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, además de una experiencia en Viborg, de Dinamarca.

Con la selección mayor de Islandia disputó ocho partidos y también tuvo participación en los combinados Sub 21 y Sub 19. Fue parte del equipo que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2016, en una campaña recordada por la victoria frente a Inglaterra.

El recuerdo de sus títulos

En su etapa en Víkingur Reykjavík, el arquero consiguió cuatro títulos de liga y tres copas nacionales. Su carrera quedó marcada por su recorrido en el fútbol europeo y por haber defendido la camiseta de su país en distintas categorías.

La noticia de su muerte volvió a poner en primer plano el homenaje que había recibido meses atrás frente a la Selección Argentina. A los 37 años, Jónsson deja un recuerdo entre sus compañeros, los clubes en los que jugó y los hinchas del fútbol islandés.