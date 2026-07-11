Murió Jayden Adams, futbolista que jugó el Mundial 2026 con Sudáfrica

El ambiente del fútbol de Sudáfrica vive momentos de pesadumbre tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams. La noticia sobre el deceso del joven de 25 años trascendió este 11 de julio 2026. El volante integró el plantel de su selección que recientemente participó del Mundial 2026 donde disputó tres partidos.

Su equipo logró un hito al clasificar por primera vez en la historia a la fase eliminatoria del certamen internacional. La tragedia se conoció pocos días después de su regreso de la competencia. Su representante Brendine Johnson fue la encargada de informar el suceso y solicitó privacidad para el entorno del deportista.

Johnson manifestó que "En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial".

La agente también recordó el último contacto que mantuvo con el mediocampista del Mamelodi Sundowns y remarcó que "El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba".

Hasta la actualidad no se revelaron los motivos del deceso. Desde el club Mamelodi Sundowns pidieron respeto hacia sus allegados mientras se aguarda un comunicado oficial con mayores precisiones sobre lo sucedido.