Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió a los 92 años. Su vida estuvo atravesada por dos episodios que marcaron la historia argentina: el secuestro que sufrió a manos de Montoneros en 1974 y su participación en el armado del primer programa económico del gobierno de Carlos Menem.

Born permaneció cautivo durante seis meses y su liberación se concretó luego del pago de un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época. Años después, tuvo un papel importante en el acercamiento del denominado Plan BB, que llevó a ejecutivos del grupo empresario al Ministerio de Economía.

El secuestro que conmocionó al país

En septiembre de 1974, Jorge Born fue secuestrado junto con su hermano Juan por integrantes de Montoneros. La organización exigió un rescate de 60 millones de dólares y la negociación tuvo una particularidad: Born debió intervenir en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago.

Su hermano fue liberado a los 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante medio año. Después del episodio, la familia se trasladó a San Pablo, Brasil, y no regresó a la Argentina.

Tras recuperar la libertad, Born construyó una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación del secuestro. Según explicó, ese vínculo le permitió recuperar parte del dinero que se había pagado como rescate.

La relación también llegó al terreno empresarial, ya que Born creó junto con Galimberti y Jorge «Corcho» Rodríguez la sociedad Hard Communication. La firma tuvo participación en distintos negocios.

El vínculo con el gobierno de Menem

Años después, Born le presentó a Carlos Menem un programa económico conocido como Plan BB, que el entonces presidente implementó al comienzo de su gestión. La iniciativa llevó a dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía.

Miguel Ángel Roig asumió inicialmente al frente de esa cartera, pero murió pocos días después, por lo que fue reemplazado por Néstor Rapanelli. Sin embargo, el programa no consiguió los resultados esperados y tuvo consecuencias para Born dentro del grupo empresario.

La conducción de Bunge y Born lo apartó de la dirección y la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo. Posteriormente, una reestructuración terminó con la separación de la participación de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.

Una familia ligada a la historia empresarial argentina

Jorge Born pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país y era heredero de una compañía cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. El grupo Bunge y Born inició sus operaciones comerciales en Argentina en 1884, con una actividad vinculada a la producción de materias primas y las exportaciones.