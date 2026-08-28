El automovilismo argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jorge Pedersoli, una figura histórica y emblemática del Turismo Carretera.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción entre quienes forman parte del deporte motor nacional y rápidamente comenzaron a multiplicarse las muestras de reconocimiento hacia el referente de una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

Una vida ligada al Turismo Carretera

Pedersoli construyó una extensa trayectoria dentro del ambiente del Turismo Carretera, categoría que marcó buena parte de la historia del automovilismo nacional.

Su nombre quedó asociado a distintas etapas del TC y a una generación de protagonistas que contribuyeron al crecimiento y la popularidad de la categoría a lo largo de los años.

Conmoción en el automovilismo

La noticia provocó tristeza entre pilotos, equipos, dirigentes y fanáticos del automovilismo argentino, que destacaron la importancia de Pedersoli dentro de la historia del Turismo Carretera.

Su fallecimiento representa la pérdida de uno de los referentes que dejaron una huella en el deporte motor y que fueron parte de la construcción de la identidad de una categoría profundamente arraigada entre los fanáticos argentinos.

El recuerdo de una figura histórica

Con la muerte de Pedersoli, el automovilismo argentino despide a una figura reconocida por su trayectoria y por su vínculo con el Turismo Carretera.

En las próximas horas se esperan nuevas muestras de reconocimiento y homenajes dentro del ambiente del automovilismo, mientras sus allegados y seguidores atraviesan el dolor por su partida.