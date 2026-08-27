Jorge Williams, el reconocido sastre argentino que se convirtió en un fenómeno viral por sus llamativos trajes y sus apariciones durante las elecciones, murió a los 84 años. El hombre que hizo de la vestimenta una forma de expresar su amor por Argentina llevaba más de siete décadas dedicado al oficio y tenía un sueño que quedó pendiente: vestir a Lionel Messi.

Williams falleció este martes en Mar de Ajó, en la Costa Atlántica, donde se había radicado para recibir los cuidados de un familiar. Su muerte generó repercusión especialmente en Chubut, provincia donde nació y comenzó una extensa trayectoria que posteriormente lo llevó a trabajar en diferentes lugares del país y del exterior.

Nacido en Dolavon y criado en una familia rural de ascendencia escocesa y galesa, comenzó a vincularse con la sastrería cuando tenía apenas 10 años. Según contó años después, había atravesado dificultades en la escuela por escribir con la mano izquierda y su padre decidió llevarlo con un sastre para que aprendiera un oficio.

Aquella decisión terminó marcando su vida. Comenzó aprendiendo en Trelew y, con el paso de los años, desarrolló un estilo completamente personal, alejado de las reglas tradicionales de la sastrería.

Los trajes que lo convirtieron en meme

Williams llegó a reunir una colección de más de 200 trajes, además de chalecos y capas. Muchas de sus prendas estaban confeccionadas con retazos, etiquetas reutilizadas y llamativas combinaciones de colores.

Sin embargo, fueron sus apariciones durante las elecciones las que terminaron convirtiéndolo en un personaje conocido en todo el país. El sastre acostumbraba presentarse a votar con particulares conjuntos celestes y blancos inspirados en la bandera argentina.

Las fotografías rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y su imagen terminó convertida en meme y asociada a la “argentinidad”. Williams asumía esa repercusión con naturalidad y defendía una idea que atravesó toda su carrera: “Ser libre es vestirse como uno quiere”.

El sueño que no pudo cumplir

Durante su extensa carrera confeccionó prendas para distintas figuras políticas, entre ellas los exgobernadores Atilio Viglione, Mario Das Neves y Adolfo Rodríguez Saá. Sin embargo, tenía dos nombres especialmente presentes: Diego Maradona y Lionel Messi.

Williams había expresado su deseo de diseñar para ambos ídolos argentinos y soñaba particularmente con vestir a Messi con una creación inspirada en los colores nacionales. Ese deseo finalmente quedó pendiente.

En sus últimos años continuó siendo reconocido tanto por su trayectoria como por su excéntrica personalidad. Su legado quedó plasmado en cientos de prendas y en una particular manera de entender la moda, donde cada traje era también una forma de expresar identidad y libertad.