El exjuez de la Cámara Penal y Correccional de San Juan, José Atenágoras Vega, falleció a los 74 años, tras una extensa trayectoria de más de cuatro décadas dentro del Poder Judicial provincial. Sus restos son velados en la Cochería San José y posteriormente serán cremados.

Según la información proporcionada a Diario Huarpe, el velatorio comenzó durante la noche de este sábado 24 de octubre y se extenderá hasta la medianoche. La despedida continuará el domingo 25, a partir de las 8 de la mañana. Luego, sus restos serán cremados, aunque no se precisó el horario.

Vega fue un magistrado de amplia trayectoria en el fuero penal sanjuanino. Ingresó al Poder Judicial en 1978 como auxiliar y, tras recibirse de abogado en la Universidad Católica de Cuyo en 1983, comenzó una carrera que lo llevó a ocupar diferentes cargos dentro de la estructura judicial.

En 1987 fue designado secretario del Quinto Juzgado Civil y, posteriormente, en 1995, asumió como juez provisorio del Tercer Juzgado Correccional. También estuvo al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción, desde donde intervino en numerosas investigaciones penales.

Su llegada a la Cámara Penal

Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo el 11 de octubre de 2012, cuando la Cámara de Diputados de San Juan aprobó su designación como integrante de la Sala II de la Cámara Penal y Correccional.

Su nombre había sido incluido en una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, junto a Mónica Lucero y Juan Bautista Bueno. Durante el tratamiento legislativo se destacó su experiencia profesional y su trayectoria dentro de la Justicia provincial.

Como camarista, Vega participó en la resolución de distintas causas penales y en la revisión de decisiones adoptadas por juzgados de instrucción. Su actividad también incluyó la participación en el Colegio de Magistrados de San Juan y en iniciativas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.

Su retiro después de más de 40 años

En febrero de 2020, la Cámara de Diputados aceptó su renuncia a la magistratura, que se hizo efectiva a partir del 1 de marzo de ese año.

Su salida se produjo en un contexto de numerosas renuncias de magistrados provinciales, ante la discusión nacional sobre posibles modificaciones al régimen jubilatorio judicial.

De esta manera, Vega cerró una carrera de más de 40 años dentro del Poder Judicial sanjuanino, durante la cual pasó por diferentes instancias hasta alcanzar uno de los cargos de mayor jerarquía en el fuero penal provincial.

Su fallecimiento marca la despedida de un exmagistrado que formó parte de distintas etapas de la historia judicial de San Juan.