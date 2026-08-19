José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis, murió este miércoles y provocó una profunda tristeza entre quienes compartieron con él su trayectoria musical y entre los seguidores de la reconocida banda jujeña.

Ponce fue uno de los músicos que formaron parte de la historia de Los Tekis, agrupación que se convirtió en uno de los principales exponentes del folclore del norte argentino y que llevó su música a distintos escenarios del país y el exterior.

(Gentileza)

La noticia de su muerte fue confirmada este miércoles y rápidamente generó repercusiones entre artistas y seguidores de la banda.

Una figura ligada a la historia de Los Tekis

“Pucho” Ponce integró durante años la formación de Los Tekis y fue parte del recorrido que llevó al grupo a consolidarse dentro de la escena del folclore argentino.

La banda, originaria de Jujuy, comenzó su trayectoria en la década de 1990 y con el paso de los años se convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de la música andina y folclórica.

A través de sus canciones y presentaciones, Los Tekis construyeron una fuerte identidad vinculada con las raíces culturales del norte argentino y participaron de algunos de los principales festivales folclóricos del país.

La muerte de Ponce representa así una pérdida para una agrupación que marcó una época dentro del folclore nacional.

Hasta el momento, se conocieron expresiones de pesar por la partida del músico, mientras sus familiares, compañeros y allegados atraviesan las horas de dolor por su fallecimiento.

La noticia también impactó entre los seguidores de Los Tekis, quienes recordaron el paso de “Pucho” Ponce por una de las bandas más importantes surgidas del folclore jujeño.