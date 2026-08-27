Murió José Martinazzo, campeón mundial y referente del hockey sanjuanino

La tranquilidad de San Juan vuelve a quedar atravesada por una noticia que golpea a una de las disciplinas que más identidad le dio a la provincia. José Martinazzo, campeón del mundo con la Selección Argentina y referente de una familia inseparable de la historia del hockey sobre patines, murió tras luchar contra una dura enfermedad.

Su apellido quedó escrito entre los grandes nombres del deporte sanjuanino. Hermano de Daniel Martinazzo, otra de las máximas figuras del hockey argentino, José construyó su propio camino hasta alcanzar uno de los títulos más importantes de su carrera: ser campeón mundial con la Albiceleste.

Campeón del mundo en Novara

La consagración llegó en 1984, en Novara, Italia. Allí, la Selección Argentina conquistó el segundo Mundial de su historia con un plantel que reunió a grandes referentes de la época.

José compartió aquella gesta con figuras como su hermano Daniel Martinazzo, Mario Agüero, Pablo Cairo, Carlos Rubio y Ángel Maldonado, bajo la conducción de Miguel Gómez.

Pero su historia no quedó limitada a aquella vuelta olímpica. Siendo muy joven emigró a Europa y desarrolló una extensa carrera profesional que se extendió durante 15 años.

Italia fue uno de los principales escenarios de su trayectoria. Allí defendió las camisetas del HC Castiglione y del HC Monza, entre otros equipos, y se convirtió en uno de los jugadores argentinos que dejaron su huella en el hockey europeo.

De la pista al banco de la Selección

Después de colgar los patines, Martinazzo continuó ligado al deporte desde otro lugar. Su experiencia lo llevó a convertirse en entrenador de la Selección Argentina absoluta y a conducir al equipo nacional en importantes competencias internacionales.

Uno de los capítulos más recordados de esa etapa fue el Mundial disputado en San Juan en 2011. Frente a un estadio Aldo Cantoni colmado, Argentina alcanzó la final y volvió a tenerlo a José como protagonista desde el banco.

También trabajó en la formación de las nuevas generaciones como coordinador técnico y entrenador de seleccionados juveniles argentinos.

Un apellido que es parte de San Juan

El legado de José también trascendió las pistas. Durante décadas estuvo vinculado al comercio de indumentaria y artículos deportivos. Junto a Daniel formó parte de Martinazzo Deportes y luego quedó al frente de Mart Sports, una firma que tuvo presencia en distintos puntos de la provincia hasta su cierre definitivo en 2020.

En su vida familiar también dejó continuidad para una historia que parece no tener final. Casado con la italiana Dona Chiti, fue padre de Antonela, Albano y Francesca.

Albano siguió los pasos de su padre y de las generaciones anteriores de los Martinazzo. Se convirtió en jugador de hockey y también llegó a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Así, José Martinazzo se despide dejando mucho más que una colección de títulos. Su nombre queda ligado a una verdadera dinastía del hockey sobre patines, una familia que atravesó generaciones, Mundiales, clubes y Selecciones y que ayudó a construir la identidad de un deporte que en San Juan se vive como parte de su propia historia.