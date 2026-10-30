La música argentina está de luto por la muerte de Juan Marcelo, el reconocido cantante y compositor que alcanzó la popularidad durante la década del 70 como integrante del dúo Juan y Juan. El artista falleció a los 82 años y la noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su trayectoria y su aporte a la televisión nacional.

El fallecimiento se produjo el miércoles 28 de octubre, aunque trascendió públicamente al día siguiente. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

A través de sus redes sociales, la entidad artística expresó sus condolencias y recordó el legado del músico. "Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina", señalaron desde la asociación.

Juan Marcelo, cuyo verdadero nombre era Enrique Raúl de Jesús, nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Su carrera comenzó a ganar reconocimiento a principios de los años 70, cuando formó junto a Juan Eduardo Carballo el dúo Juan y Juan.

La dupla surgió en Mar del Plata y rápidamente se convirtió en una de las propuestas más populares de la música beat argentina. Entre sus canciones más recordadas se encuentran "¿Hola, qué tal?", "Balada para un gordo", "Bailando en una pata" y "Hay que alegrar el corazón".

El éxito los llevó a participar en programas televisivos como Alta Tensión y Sótano Beat, además de compartir escenarios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat. Su popularidad también trascendió las fronteras argentinas y los llevó a presentarse en distintos países de América.

Además de su carrera musical, Juan Marcelo dejó una importante huella en las telenovelas argentinas. Trabajó junto al reconocido guionista Alberto Migré y compuso canciones para producciones como Rolando Rivas, taxista, Amo y señor, Piel naranja y El infiel.

Uno de sus trabajos más recordados fue "Yo te quiero, nos queremos", canción que acompañó la historia de amor protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra en Rolando Rivas, taxista.

La noticia de su fallecimiento provocó una emotiva reacción de Juan Eduardo Carballo, su compañero musical y amigo durante décadas. A través de las redes sociales, publicó una fotografía de ambos en su juventud y compartió unas palabras de despedida.

"Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros", recordó el músico.

El mensaje concluyó con una declaración que reflejó el profundo vínculo que los unía: "Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos".

Con su partida, la música argentina despide a una de las voces que acompañaron a varias generaciones a través de canciones populares y recordadas historias de la televisión.