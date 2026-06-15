Murió la actriz Anne Schedeen, la madre de la serie ALF

La industria del entretenimiento lamenta la partida de Anne Schedeen, quien dio vida a la matriarca Kate Tanner en la producción de la NBC entre 1986 y 1990. Su familia y su agente Tom Markley confirmaron que la mujer de 77 años falleció en paz el domingo. A través de un comunicado en redes sociales, sus allegados expresaron que un legado extraordinario acompaña su partida física, aunque no se precisaron los motivos del deceso.

Nacida bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, inició su camino profesional en el teatro de Hawái y Nueva York antes de firmar con Universal Pictures. Su trayectoria en pantalla comenzó en 1974 con un papel en El hombre de los seis millones de dólares, seguido por participaciones en McCloud, La mujer biónica, ¡Emergencia!, El increíble Hulk, Tres son multitud, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy. También integró los elencos de filmes como Embryo en 1976, Vuelo al Holocausto en 1977, Exo-Man en 1977, Champions A Love Story en 1979, Second Thoughts en 1983, Slow Burn en 1986 y Cast the First Stone en 1989.

En el mensaje de despedida, sus parientes manifestaron que "Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz". Según relataron, la actriz deja "un legado extraordinario" marcado por "un odio visceral hacia Donald Trump". El texto detalla que "Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron".

La intérprete, que años después cambió radicalmente su vida al alejarse de los sets para dedicarse al diseño de interiores, fue descrita como un pilar fundamental en su entorno. "Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: 'Siempre estoy contigo'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los trajes y toda su alegría de vivir perduran. Brindemos con una margarita en su honor" señalaron sus familiares.

A Schedeen le sobreviven su esposo Christopher Barrett, con quien estuvo casada durante 55 años, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen, su sobrina Minnie Schedeen, su hermano Roland Tony Schedeen, su cuñada Julieanne Schedeen y sus perros rescatados Roo y Red. La familia solicitó que los homenajes se traduzcan en donaciones para Habitat for Humanity, definida como "una de las causas favoritas de Annie", antes de concluir con un sentido "Todos te queremos, Annie".