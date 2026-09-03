La actriz estadounidense Carla Jeffery falleció este martes a los 33 años de edad. Era muy querida por su exitoso papel en las películas de Zombies de la cadena Disney. Su agencia de talentos confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales.

El dolor por su repentina partida

Hasta el momento, nadie informó de qué murió la joven artista de manera oficial. Sus representantes pidieron respetar la absoluta privacidad de la familia en este duro momento de duelo. Tampoco aclararon si ella sufría alguna enfermedad previa al fatal desenlace.

La agencia Alexanders Talent Management manejaba su carrera artística desde que ella tenía apenas 12 años. A través de un emotivo comunicado público, destacaron que la consideraban parte de su propia familia. Los agentes recordaron con mucho cariño todo su crecimiento personal y profesional durante las últimas dos décadas.

Su gran salto a la fama internacional

Su mayor éxito a nivel mundial llegó recién en el año 2018 gracias a la productora Disney. Allí le dio vida a Bree, una simpática estudiante y animadora, en la primera película de la exitosa franquicia Zombies. Ese papel estelar la convirtió en una figura muy reconocida entre todo el público juvenil.

Luego de este primer gran suceso de taquilla, volvió a interpretar a este mismo personaje en las continuaciones estrenadas en los años 2020 y 2022. Además, le puso su voz a la versión animada de la misma historia. Esa enorme visibilidad la llevó a viajar por distintas partes del mundo para presentar las películas.

Tras conocerse la triste novedad, varios de sus compañeros de elenco utilizaron internet para despedirla con mucho dolor. Milo Manheim, uno de los protagonistas de la historia, la recordó hoy como una persona sumamente amable. A su vez, Chandler Kinney remarcó la enorme generosidad que siempre mostraba la joven en el set de grabación.

Una trayectoria llena de proyectos

Carla nació en julio del año 1993 en la populosa ciudad de Houston, en el estado de Texas. Su primer trabajo importante dentro del mundo del cine fue durante el año 2006, actuando en una famosa película de comedia. Desde ese momento inicial, construyó una carrera muy sólida y siempre enfocada en la televisión.

Antes de lograr brillar en la saga de Zombies, participó en programas infantiles muy exitosos a nivel global como iCarly. Luego sumó pequeñas participaciones en series adolescentes de Disney Channel como Buena suerte, Charlie y también Shake It Up. Todos estos proyectos la formaron frente a las cámaras desde que era apenas una niña.

Su carrera no se limitó solamente a los productos de corte infantil o juvenil. También formó parte de series orientadas a un público adulto, dramas policiales y grandes comedias de situación. Esta gran variedad de trabajos en pantalla demostró su enorme talento natural para actuar en cualquier tipo de formato audiovisual.