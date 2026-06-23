La Selección de Francia afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 sin Didier Deschamps en el banco de suplentes. El entrenador dejó este martes la concentración del equipo luego de recibir la noticia del fallecimiento de su madre y viajará a su país para participar del funeral.

La información fue confirmada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que detalló que el técnico no dirigirá los entrenamientos previos ni estará presente en el encuentro ante Noruega, correspondiente a la última fecha del Grupo I.

Ante esta situación, las funciones técnicas quedarán a cargo de Guy Stéphan, habitual asistente de Deschamps en el seleccionado francés. Será el responsable de conducir las prácticas y dirigir al equipo durante el partido programado para el viernes 26 de junio en el Estadio Boston.

La decisión se produjo pocas horas después de que el entrenador fuera informado sobre el fallecimiento de su madre. Por ese motivo, abandonó la concentración para regresar a Francia y acompañar a su familia.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, quien se encuentra junto a la delegación en territorio estadounidense, confirmó el relevo temporal y expresó el acompañamiento institucional al seleccionador en este momento personal.

Francia ya tiene asegurada su presencia en la siguiente instancia del torneo, pero cerrará la fase de grupos frente a Noruega con una modificación importante en su cuerpo técnico. Mientras Deschamps permanece en su país, Guy Stéphan asumirá la conducción del equipo hasta el regreso del entrenador principal.