Murió la mamá de Jey Mammon: la desgarradora carta de despedida

Jey Mammon atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su madre Ana María y decidió hacer público su luto mediante una publicación en redes sociales. El conductor y humorista expresó su tristeza ante la pérdida de su progenitora y remarcó el agradecimiento por la libertad y el cariño que ella le brindó a lo largo de su vida.

"Se fue mi mamá", comenzó escribiendo el artista en su perfil oficial, donde reflexiónó sobre lo difícil que resulta comprender la partida de un ser querido. En su mensaje también hizo referencia a sus convicciones personales al señalar que sabe que a su mamá la espera otra vida y que se reencontrará con su padre, quien falleció en enero del año 2021. "Te amamos. Tus hijos y tus nietos", concluyó en su emotivo escrito.

La publicación generó una inmediata reacción dentro del ambiente del espectáculo y numerosos colegas le enviaron sus condolencias. "Abrazo. Fuerza", escribió Laura Cerati. La humorista Fernanda Metilli sumó: "Lo siento mucho, Jey. Abrazo enorme para vos y tu hermana". "Abrazo para vos y tu familia", remarcó Marcela Baños. Susana Roccasalvo agregó: "Abrazo enorme, Jey querido", mientras que Paola Krum acompañó con muestras de afecto para el conductor y su familia en este difícil trance.