Murió la mamá de Lionel Scaloni tras batallar con una dura enfermedad

La comunidad deportiva despide con profundo dolor a Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, cuyo deceso fue confirmado en las últimas horas a Radio 2 por fuentes familiares directas. Este triste acontecimiento ocurrió durante el martes en la localidad santafesina de Pujato, donde la familia era muy respetada y querida por todos los vecinos. Versiones periodísticas indican que el director técnico de la Selección argentina estaría viajando en estos momentos hacia Buenos Aires, preparándose para asistir a un último adiós de carácter estrictamente íntimo junto a sus seres más cercanos.

En otro golpe sumamente duro para el entorno íntimo de la Scaloneta, cabe recordar que apenas un poco más de dos meses antes, exactamente el ocho de agosto, el excapitán albiceleste Lionel Messi también atravesó una dolorosa pérdida familiar al despedir a su padre Jorge. Eulalia Marzetti residía históricamente en Pujato compartiendo su vida cotidiana junto a su marido, desempeñándose además con gran vocación como jueza de paz en la municipalidad local y dedicándose por completo a la crianza de sus tres hijos varones y mujeres llamados Lionel, Mauro y Corina, esta última muy conocida en la ciudad de Rosario por su emprendimiento comercial Scala Bakery ubicado en Funes.

Durante los últimos cinco años, la salud de la madre del entrenador se encontraba muy deteriorada debido a una dura enfermedad que ella transitaba con valentía y el constante acompañamiento de sus familiares. Fue el propio Lionel Scaloni quien decidió compartir públicamente el difícil momento personal que atravesaba durante una conferencia de prensa realizada el quince de octubre de dos mil veintiuno, luego de una victoria frente a Perú, cuando la consagración en el Mundial de Qatar dos mil veidos aún se veía muy lejana en el horizonte y ni hablar del posterior subcampeonato en Estados Unidos, México y Canadá dos mil veintiséis.

En aquella oportunidad, el director técnico de la selección nacional aseguró ante los medios periodísticos presentes que "no estoy para pensar en el Mundial" debido a la delicada situación de salud que padecía su madre en ese momento. Asimismo, el estratega ya le había dedicado públicamente el título obtenido en la Copa América cuando el seleccionado argentino se impuso ante Brasil en la gran final, expresando emocionado que "se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando".