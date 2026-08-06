Lautaro Rodrigo Britos, de 22 años, murió después de casi una semana de agonía tras haber sido rociado con nafta y prendido fuego por su pareja en San Luis. El joven permanecía internado en estado crítico y su cuadro se agravó en las últimas horas por una neumonía que terminó provocándole la muerte.

Britos había sufrido quemaduras en gran parte del cuerpo y lesiones en las vías respiratorias como consecuencia del ataque ocurrido el jueves pasado en una vivienda del barrio La Ribera.

La confirmación de su fallecimiento modificó el rumbo de la investigación judicial. La Fiscalía avanzará ahora con un cambio en la calificación legal a homicidio agravado, mientras que la principal acusada, Luna Agüero Regalado, continúa detenida y enfrentará una imputación más grave.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con la investigación, Regalado habría ingresado a la vivienda donde se encontraba Britos y, en medio de una discusión, lo roció con nafta y le prendió fuego.

Después del ataque, la mujer habría incendiado un colchón, lo que provocó que las llamas se extendieran por una de las habitaciones.

Britos logró salir de la casa mientras estaba envuelto en llamas y recibió la asistencia de vecinos que intentaron apagar el fuego.

En medio de la desesperación, el joven incluso intentó alejarse del lugar en una bicicleta, pero no pudo avanzar debido a la gravedad de las heridas.

Finalmente fue trasladado de urgencia al Policlínico Regional, donde quedó internado en terapia intensiva con quemaduras de extrema gravedad y compromiso de las vías respiratorias.

Durante seis días permaneció internado mientras familiares y allegados seguían de cerca su evolución. Sin embargo, una neumonía complicó todavía más su estado de salud y terminó provocando su muerte.

La acusada continúa detenida

Regalado fue detenida la misma noche del ataque y permanece alojada en la Comisaría 31ª del barrio Jardín del Sur.

La fiscal Gisela Milstein, a cargo de la investigación, anticipó que solicitará la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis.

La defensa de la mujer, en tanto, buscará que continúe el proceso bajo arresto domiciliario, debido a que tiene un bebé lactante.

Britos era padre de dos hijos junto con Regalado y cursaba sus estudios en la EPA N.º 10 “Maestro Escultor Vicente Lucero”, institución desde la que confirmaron que se encontraba realizando un proceso de formación educativa.

Investigan si hubo otra persona involucrada

Con el fallecimiento del joven, la fiscalía impulsará formalmente el cambio de carátula a homicidio agravado.

Además, los investigadores intentan determinar si Regalado actuó sola o si contó con la participación de otra persona.

La Justicia analiza la posible intervención de alguien que habría acompañado a la acusada en los momentos previos al ataque.

Mientras tanto, continúan las pericias ordenadas en el expediente, entre ellas una evaluación psiquiátrica de la detenida y la reconstrucción de los momentos previos al crimen.

La autopsia al cuerpo de Lautaro Britos está prevista para las primeras horas de este jueves y será clave para determinar las causas médicas precisas de su fallecimiento.