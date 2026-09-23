La música y el folklore argentino atraviesan horas de dolor por la muerte de Lucas Montanaro, tecladista y cantante salteño de 36 años. El músico sufrió una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos y posteriormente falleció, provocando numerosas muestras de pesar entre familiares, colegas y artistas.

Montanaro había desarrollado gran parte de su carrera en la escena musical del norte argentino. Fue uno de los fundadores de Macumbicos y en los últimos años acompañó a Canto 4, reconocido conjunto salteño, desempeñándose principalmente en piano y teclados.

Según informaron medios salteños, el músico estaba disputando un partido de fútbol junto a amigos y colegas en instalaciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta cuando sufrió una descompensación. Sus compañeros solicitaron asistencia y Montanaro fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde permaneció en estado crítico antes de que se confirmara su muerte.

Hasta el momento no se informó oficialmente una causa médica específica de su fallecimiento, por lo que los reportes conocidos se limitan a señalar la descompensación que sufrió durante el partido.

Quién era Lucas Montanaro

Montanaro construyó una parte importante de su trayectoria con Macumbicos, agrupación salteña surgida durante la década pasada y con la que recorrió escenarios de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba.

El artista se desempeñó como tecladista y cantante, mientras que posteriormente profundizó su vínculo con el folklore a través de Canto 4. En marzo de 2024 estuvo a cargo del piano durante una interpretación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez realizada por el conjunto en Salta junto a decenas de coreutas. Ese mismo año también participó de las celebraciones por los 25 años de trayectoria de la formación.

La noticia generó una fuerte conmoción dentro del ambiente artístico. El Instituto Nacional de la Música difundió un mensaje de despedida y destacó su aporte a la música argentina, mientras que integrantes de Canto 4 recordaron los años, escenarios y momentos compartidos junto al tecladista.

Desde el grupo lo despidieron recordando especialmente “tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura”, y anticiparon que mantendrán presente su memoria en los escenarios.

El gesto de su familia tras su muerte

En medio del dolor, la familia del músico autorizó la donación de sus órganos. Durante la mañana de este miércoles se desarrolló un operativo de ablación multiorgánica en el Hospital San Bernardo, con intervención de equipos especializados.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el procedimiento contempló la procuración de distintos órganos y tejidos que podrán beneficiar a pacientes que se encuentran a la espera de un trasplante.