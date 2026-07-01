El mundo de la música está de luto. Manolo Arjona, fundador e histórico integrante de Locomía, falleció de manera repentina a los 58 años en su vivienda de Viladecans, en Barcelona. La noticia generó una profunda conmoción entre los fanáticos del emblemático grupo español y despertó múltiples mensajes de despedida en las redes sociales.

Según informó el medio español El Español, el artista pasó sus últimas horas dedicado a una de sus grandes pasiones: la pintura. Tras finalizar esa actividad, se fue a descansar, pero ya no volvió a despertar. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la localidad catalana donde residía desde hacía varios años.

Arjona fue uno de los impulsores del fenómeno Locomía, banda nacida en Ibiza que revolucionó el pop español a fines de la década del 80 con una propuesta estética inconfundible, caracterizada por los enormes abanicos, las llamativas hombreras y una puesta en escena que trascendió fronteras.

En la formación original compartió escenario con Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más reconocidos del grupo, que alcanzó un enorme éxito tanto en España como en distintos países de Latinoamérica.

Pese a la popularidad que consiguió junto a la banda, Arjona optó con el paso de los años por alejarse de la exposición pública. Se retiró por primera vez de los escenarios en 1992, en medio de conflictos legales que atravesó el grupo, y posteriormente participó en el regreso de Locomía antes de concretar su retiro definitivo en 2011. Desde entonces llevó una vida tranquila, dedicada principalmente a la pintura y otras expresiones artísticas.

Tras conocerse su fallecimiento, los actuales integrantes de Locomía publicaron un emotivo mensaje en las redes sociales. "Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre."

También Luis Font, compañero en la formación original, expresó su dolor. "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones."

La muerte de Arjona se suma a otras pérdidas que golpearon a la historia de Locomía en los últimos años, entre ellas las de Francesc Picas, Santos Blanco y Frank Romero, dejando un nuevo vacío en una de las agrupaciones más icónicas del pop en español.