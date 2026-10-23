Murió Manuel Moisés Álvez a los 118 años, cuatro días antes de cumplir 119

Manuel Moisés Álvez, uno de los hombres más longevos de la Argentina, murió a los 118 años en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones. El fallecimiento ocurrió el jueves 22 de octubre, apenas cuatro días antes de que cumpliera 119 años, según la fecha de nacimiento que figuraba en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El hombre vivía junto a su familia en una zona rural y era conocido como uno de los pobladores históricos de la región. Su historia llamó la atención no solo por su edad, sino también porque consiguió su primer documento de identidad cuando tenía 114 años, después de haber pasado más de un siglo sin una inscripción formal.

Según informaron medios locales, la Policía de Misiones recibió el aviso del fallecimiento cerca de las 12.40. Efectivos de la Comisaría Segunda se trasladaron hasta la vivienda y solicitaron la intervención de un médico policial, quien constató que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Cómo consiguió su primer DNI a los 114 años

La historia de Álvez tomó notoriedad pública en octubre de 2022, cuando cumplió 115 años y efectivos policiales se acercaron a su casa para celebrarlo con una torta y un obsequio.

Durante ese período se conoció que había obtenido su primer DNI mediante un trámite de inscripción tardía, con intervención del Registro Provincial de las Personas de Misiones y en el marco del programa Indocumentado Cero.

La falta de documentación había dificultado durante años su acceso a distintos trámites y beneficios sociales. Parte de sus papeles se había perdido en un incendio que destruyó la casilla donde vivía anteriormente.

La regularización de su identidad le permitió iniciar gestiones previsionales y avanzar en el acceso a la cobertura social.

Una vida ligada al campo y a la historia de Misiones

Álvez pasó gran parte de su vida en el paraje Las Tunas, en San Vicente. Allí desarrolló tareas rurales y participó en trabajos vinculados con la apertura de caminos, en una época en la que buena parte de la región todavía tenía características de frontera rural.

Durante sus últimos años permaneció acompañado por familiares, que se ocupaban de sus cuidados cotidianos. Su sobrina nieta, Liliana Rodríguez, había contado en entrevistas anteriores que llevaba una vida tranquila y mantenía hábitos sencillos.

Entre sus pasatiempos se destacaba la música. Álvez había aprendido a tocar la armónica cuando ya superaba los 100 años y continuó disfrutando de esa actividad durante la última etapa de su vida.

Cuatro días antes de cumplir 119 años

La muerte de Álvez se produjo a pocos días de una nueva celebración de cumpleaños. Según la fecha registrada en su DNI, había nacido el 26 de octubre de 1907 y estaba próximo a cumplir 119 años.

Aunque fue considerado popularmente uno de los hombres más longevos del país, no existía una certificación independiente que permitiera confirmar que era oficialmente la persona de mayor edad de la Argentina.

Su historia quedó ligada a la memoria de San Vicente, donde fue reconocido como un vecino histórico que atravesó más de un siglo de transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, acompañado por su familia hasta sus últimos días.