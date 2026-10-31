La radio argentina atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse este sábado 31 de octubre la muerte de Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, a los 61 años. La reconocida profesional falleció después de atravesar una enfermedad que la había mantenido alejada de los micrófonos durante los últimos meses. La noticia fue comunicada en vivo por sus propios compañeros de emisora, quienes la recordaron con emoción.

La confirmación llegó durante una comunicación telefónica entre las periodistas Adriana Verón y Mariel Di Lenarda, amiga cercana de Giorgi. En medio de un clima de tristeza, ambas explicaron que la locutora atravesaba un delicado estado de salud y que habían decidido mantener la situación en reserva por respeto a ella y a su familia.

"Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi", expresó Di Lenarda con la voz quebrada. Además, explicó que los hermanos de la locutora habían autorizado comunicar públicamente su fallecimiento, especialmente ante las reiteradas consultas de los oyentes sobre su ausencia.

Durante la transmisión, Verón manifestó que toda la familia de Radio Mitre estaba atravesando un momento difícil. La periodista señaló que habían preferido guardar silencio mientras su compañera enfrentaba los problemas de salud, priorizando su intimidad.

La despedida también se trasladó a las redes sociales, donde compañeros, amigos y oyentes compartieron mensajes de afecto. Di Lenarda publicó una fotografía junto a Giorgi y escribió: "Me duele el alma. Te amo amiga querida".

Quién era Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

Marcela Giorgi construyó una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional. Sus primeros pasos profesionales comenzaron incluso antes de finalizar sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Luego de trabajar en una emisora de frecuencia modulada de baja potencia, llegó a La 100 y posteriormente se incorporó a Radio Mitre, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Uno de sus trabajos destacados fue en el programa "De 7 a 9, música y noticias", que compartió con Mario Portugal y que obtuvo dos premios Martín Fierro. A lo largo de su recorrido profesional también integró equipos junto a reconocidas figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Durante más de una década acompañó a Alfredo Leuco en el ciclo "Le doy mi palabra", donde participó en segmentos vinculados con la actualidad, los espectáculos y el deporte.

En los últimos años formó parte de "Sábado tempranísimo", programa conducido por Marcelo Bonelli. Su desempeño le valió una nominación a los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en Locución Femenina.

El dolor de sus compañeros y la despedida de Radio Mitre

Tras conocerse su fallecimiento, numerosas personalidades del periodismo expresaron su tristeza. Alfredo Leuco, quien compartió años de trabajo con Giorgi, la recordó como una profesional de excelencia y destacó su sensibilidad, solidaridad y compromiso con sus compañeros.

El reconocido locutor Julio Lagos también manifestó su conmoción al enterarse de la noticia y recordó los momentos compartidos con ella en FM GEN.

Por su parte, Radio Mitre publicó un mensaje institucional en el que destacó la trayectoria de Giorgi y su aporte a la historia de la emisora. La radio expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

El Club Atlético Independiente, institución de la que la locutora era hincha, también se sumó a las despedidas. Giorgi había sido en distintas oportunidades la voz oficial del estadio del conjunto de Avellaneda.

Su fallecimiento generó múltiples muestras de cariño entre colegas y oyentes que la acompañaron durante años. Su extensa carrera y su particular estilo frente al micrófono forman parte del legado que dejó en la radio argentina.