La exmodelo y actriz Marcela Ortiz, una de las figuras reconocidas del espectáculo argentino durante la década de 1990, murió a los 61 años tras sufrir un accidente automovilístico en la localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció este lunes 19 de octubre y generó conmoción entre sus allegados. Su hija Shelsian confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje en las redes sociales.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando Ortiz conducía un automóvil que, por circunstancias que todavía se investigan, se despistó y terminó dentro de una zanja. Personal de Bomberos intervino para rescatarla del vehículo, mientras que los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y se constató su fallecimiento en el lugar.

Según trascendió a partir del testimonio de su hija, la exmodelo habría sufrido un paro cardíaco mientras manejaba, situación que podría haber provocado la pérdida de control del automóvil. No obstante, esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

El desgarrador mensaje de su hija Shelsian

La noticia fue confirmada públicamente por la periodista Fernanda Iglesias, quien aseguró que mantuvo contacto con Shelsian, la hija de 26 años que Ortiz tuvo con el empresario Samy Saúl. La joven expresó su profundo dolor por la inesperada pérdida de su madre.

A través de Instagram, compartió una fotografía de ambas durante un viaje a Disney y escribió: "Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés".

La publicación continuó con palabras de agradecimiento y despedida. "Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto", manifestó la joven, quien también expresó a su entorno que estaba atravesando un momento de enorme tristeza.

Quién era Marcela Ortiz, la exmodelo que murió a los 61 años

Marcela Ortiz alcanzó notoriedad durante los años 80 y 90 gracias a su participación en el mundo del modelaje, la actuación y distintos programas televisivos. Formó parte del grupo conocido como las "chicas de Olmedo" y mantuvo vínculos con reconocidas personalidades del espectáculo argentino.

Uno de los episodios más recordados de su vida pública fue su matrimonio con el actor Raúl Taibo, celebrado en 1992. La ceremonia fue transmitida en vivo por Canal 9 y tuvo una importante repercusión mediática. Sin embargo, la relación terminó poco tiempo después, en medio de conflictos judiciales.

Posteriormente, Ortiz contrajo matrimonio con el empresario Samy Saúl, con quien tuvo a su hija Shelsian. Durante sus últimos años había mantenido un perfil más alejado de la exposición mediática.

Su fallecimiento provocó tristeza entre familiares y personas vinculadas al ambiente artístico, donde fue una figura reconocida durante una de las décadas más populares de la televisión argentina.