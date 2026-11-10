La música popular argentina atraviesa una jornada de profundo luto. Este martes 10 de noviembre de 2026, a las 18:15 horas, se confirmó el fallecimiento de Marcos Camino, histórico acordeonista, fundador y líder de Los Palmeras.

El músico, de 76 años, fue hallado sin vida en las instalaciones de los estudios de grabación de la banda, situados en la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe. La noticia causó conmoción inmediata en la cultura nacional, donde su figura permanece como uno de los máximos pilares en la masificación y trascendencia internacional de la cumbia santafesina.

A través de un comunicado oficial distribuido en sus canales institucionales, la agrupación santafesina manifestó su pesar ante la pérdida de su mentor: "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento".

El impacto del deceso generó una ola instantánea de condolencias dentro de la escena tropical y el espectáculo local. Referentes de la música y programas del género volcaron sus mensajes en las redes oficiales de la agrupación.

En los comentarios de Pasión de Sábado, "Lo lamentamos profundamente ¡Los queremos mucho!"; en tanto, en el grupo Los del Fuego (cuenta oficial) dejaron el mensaje "Nuestras condolencias para la familia y todo el entorno Palmeras. Les mandamos un abrazo muy grande".

Maguí Olave, dijo "Mis condolencias a toda la familia y todas mis fuerzas!", por su parte, Jimmy y su Combo Negro comentó: "Nuestras condolencias y abrazo grande a la familia".

Camino construyó una trayectoria inseparable de la historia de Los Palmeras, convirtiendo su acordeón en el sello distintivo de un sonido que cruzó fronteras provinciales para transformarse en patrimonio de la identidad musical argentina. Diversas instituciones culturales, colegas del ambiente e hinchadas de fútbol continúan sumando sus respetos hacia quien fuera el motor creativo y directivo del grupo santafesino más emblemático del país.