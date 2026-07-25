La actriz Marina Magalí murió a los 68 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. La intérprete, cuyo nombre real era Marina Andrea Accoroni, quedó en la memoria del cine argentino por su papel de Griselda en Nazareno Cruz y el lobo, la emblemática película dirigida por Leonardo Favio.

Magalí trabajaba como maestra jardinera cuando Favio la descubrió mientras buscaba un rostro desconocido para su producción. El filme, estrenado el 5 de junio de 1975, se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine nacional.

La película, basada en el radioteatro homónimo de Juan Carlos Chiappe, llevó a la pantalla el mito guaraní del Lobizón y la historia de Nazareno Cruz, un séptimo hijo varón condenado a transformarse en lobo durante las noches de luna llena.

El éxito fue inmediato y la producción reunió a millones de espectadores, convirtiéndose en una de las obras más reconocidas de la filmografía de Favio.

Tras su aparición en Nazareno Cruz y el lobo, Magalí continuó su carrera artística. En 1979 participó de Juventud sin barreras, junto a Ricardo Darín, y posteriormente formó parte de producciones internacionales de fantasía y acción.

Entre ellas se encuentra Los hechiceros del reino perdido, estrenada en 1985, donde utilizó el seudónimo Mary Gale.

Sin embargo, después de sus trabajos durante la década del 80, la actriz decidió alejarse de los medios y mantener un bajo perfil. Durante los últimos años permaneció prácticamente fuera de la escena pública.

Su interpretación de Griselda, en cambio, quedó ligada a una de las películas fundamentales del cine argentino y a una historia que atravesó generaciones.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, que recordó a la intérprete y acompañó a sus familiares y seres queridos.