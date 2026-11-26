Martha Firestone Ford, empresaria estadounidense y heredera de una de las grandes fortunas del país, murió a los 101 años. Fue una figura ligada a dos de las familias más importantes de la industria automotriz y también dejó su huella en el fútbol americano como propietaria de los Detroit Lions, equipo que condujo durante seis años.

La noticia fue confirmada por la franquicia de la NFL, que informó que falleció el martes 24 de noviembre en su casa de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de sus familiares. No se comunicaron las causas de su muerte.

Martha nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio. Era nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de neumáticos Firestone, y en 1947 se casó con William Clay Ford Sr., nieto de Henry Ford, creador de la automotriz que lleva su apellido.

La unión entre ambas familias tenía una historia previa. Harvey Firestone y Henry Ford mantenían una estrecha amistad y compartían negocios. La empresa de neumáticos fue proveedora de Ford desde los primeros años de producción del Model T, uno de los vehículos más emblemáticos de la industria.

Martha y William tuvieron cuatro hijos. Uno de ellos, William Clay Ford Jr., ocupa actualmente la presidencia ejecutiva de Ford Motor Company.

Su historia al frente de los Detroit Lions

Su vínculo con el fútbol americano se profundizó a partir de la participación de su marido en los Detroit Lions. En 1963, William Clay Ford adquirió el control total de la franquicia, que desde entonces permaneció en manos de la familia.

Tras la muerte de su esposo, en 2014, Martha asumió el control del equipo a los 88 años. De esa manera, se convirtió en una de las pocas mujeres que ocuparon un lugar central en la conducción de una franquicia de la NFL.

Durante su gestión tomó decisiones importantes para intentar mejorar el rendimiento deportivo. En noviembre de 2015, en medio de una temporada complicada, impulsó la salida del presidente del equipo, Tom Lewand, y del gerente general, Martin Mayhew. Un año después, los Lions consiguieron clasificarse a los playoffs.

En 2020, a los 94 años, transfirió el control de la organización a su hija Sheila Ford Hamp y pasó a ocupar el cargo de presidenta honoraria. Sin embargo, nunca se alejó del equipo y continuó asistiendo a los partidos, incluso durante sus últimos años de vida.

Una fortuna millonaria y un legado solidario

La dimensión de su patrimonio también la ubicó entre las mujeres más ricas de Estados Unidos. En 2017, la revista Forbes estimó su fortuna en más de 1.400 millones de dólares.

Además de su participación en el mundo empresarial y deportivo, Firestone Ford tuvo actividad en distintas organizaciones solidarias. Integró la junta directiva de Detroit Lions Charities y formó parte del directorio de Henry Ford Health. Junto con su marido, también colaboró en la creación de un centro especializado en el tratamiento de adicciones.

Tras conocerse su fallecimiento, la NFL y distintas figuras del deporte expresaron sus condolencias. El comisionado de la liga, Roger Goodell, destacó su compromiso con la familia, los jugadores, los aficionados y la ciudad de Detroit.

A Martha Firestone Ford le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos. Su muerte marca el final de una vida que atravesó más de seis décadas de historia de una de las franquicias tradicionales del fútbol americano estadounidense.