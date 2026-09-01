Miguel Zavaleta, cantante, compositor y líder histórico de Suéter, murió este lunes a los 71 años. La noticia fue confirmada por personas de su entorno y rápidamente provocó muestras de dolor entre músicos y seguidores del rock nacional.

El artista había sido diagnosticado con cáncer y atravesaba un delicado momento de salud. El periodista y escritor Sergio Marchi fue una de las personas que confirmó el fallecimiento y contó que había acompañado a Zavaleta durante sus últimos días.

Una figura clave del rock de los 80

Zavaleta alcanzó gran reconocimiento durante la década de 1980 como cantante y líder de Suéter, una banda fundamental de la escena del rock y la new wave argentina.

El grupo se caracterizó por una combinación de pop rock y new wave y tuvo una importante presencia durante una etapa de renovación de la música nacional. Zavaleta fue además autor y compositor de varias de las canciones más recordadas de la banda.

Entre los temas que quedaron asociados a su trayectoria aparecen “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”, canciones que trascendieron las distintas etapas de Suéter y permanecieron como parte del repertorio del rock argentino.

El mensaje que confirmó su muerte

Sergio Marchi comunicó la noticia a través de sus redes sociales y recordó el vínculo que mantenía con el músico.

El periodista contó que había visitado a Zavaleta durante los últimos días de su vida y destacó el acompañamiento que recibió de numerosos amigos. También confirmó que el cantante atravesaba una enfermedad oncológica.

La noticia generó rápidamente repercusiones en el ambiente musical y entre quienes siguieron la trayectoria de Suéter desde sus comienzos.

Una trayectoria más allá de Suéter

La carrera de Zavaleta no se limitó a su trabajo al frente de Suéter. El músico también participó de diferentes proyectos y colaboró con reconocidos artistas de la escena argentina.

Tras distintas etapas de la banda, desarrolló además una carrera como solista. En 2011 presentó su primer trabajo independiente, “No lo sé, suerte quizás”, y años después publicó material que había sido producido tiempo antes.

Su trayectoria también incluyó colaboraciones con artistas y grupos como Los Auténticos Decadentes, Los Pericos, Bersuit Vergarabat y otros referentes de la música argentina.

El legado de Miguel Zavaleta

Con su muerte, el rock nacional pierde a una de las voces que ayudaron a definir la escena argentina de los años 80. Su particular estilo como cantante y compositor, junto con las canciones de Suéter, dejó una marca que atravesó generaciones.

A los 71 años, Miguel Zavaleta murió después de luchar contra el cáncer, pero su obra permanece vinculada a una etapa fundamental de la música argentina y a canciones que continúan formando parte de la memoria colectiva del rock nacional.