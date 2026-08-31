El rock argentino está de luto. Miguel Zavaleta, cantante, compositor, tecladista y líder de la histórica banda Suéter, murió este lunes a los 71 años luego de atravesar un cáncer. La noticia fue confirmada por personas cercanas al músico y rápidamente generó mensajes de despedida en el ambiente artístico.

Uno de los encargados de comunicar la noticia fue el periodista Sergio Marchi, quien había acompañado al artista durante sus últimos días. También Hilda Lizarazu confirmó el fallecimiento del músico, considerado una de las figuras representativas del rock nacional de los años 80.

Zavaleta había nacido en febrero de 1955 y comenzó desde joven a construir su camino dentro de la música. Antes de alcanzar la popularidad con Suéter, integró Bubu, una banda vinculada al rock progresivo y al circuito underground.

Su gran salto llegó en 1981, cuando fundó Suéter y se convirtió en cantante y tecladista de la banda. La primera formación se completó con Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados y Jorge Minissale en guitarra.

El grupo apareció en una etapa de profunda transformación del rock argentino y compartió escena con bandas como Los Abuelos de la Nada, Virus, Los Twist y Soda Stereo. Con una propuesta que mezclaba rock, pop, new wave y reggae, Suéter consiguió construir una identidad propia.

Las canciones que marcaron una generación

A lo largo de los años, la banda dejó canciones que se convirtieron en clásicos de la música argentina. Entre las más recordadas aparecen “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo”, “Extraño ser” y “Elefantes en el techo”.

La historia de Suéter atravesó diferentes separaciones y regresos, pero Zavaleta se mantuvo como su principal referente. Además, desarrolló proyectos propios y colaboró con numerosos artistas de la música nacional.

En los últimos años volvió a reencontrarse con el repertorio que lo había convertido en una de las voces características de los 80. Suéter retomó los escenarios y en 2024 Zavaleta protagonizó una reunión de la banda en La Trastienda junto a músicos que habían formado parte de distintas etapas del grupo.

Con su muerte, el rock nacional despide a uno de los artistas que acompañaron la renovación musical de los años 80 y cuya voz quedó ligada para siempre a canciones que atravesaron generaciones.