Oscar “el Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde vivía desde 2020. El histórico conductor construyó una extensa trayectoria vinculada principalmente con la radio y también trabajó en televisión.

González Oro nació el 16 de octubre de 1951 en Mendoza y desde joven tuvo un vínculo con la música y la radio. Su primer contacto con ese mundo se produjo cuando todavía era joven, mientras durante los años siguientes fue construyendo su carrera en distintos medios.

Una extensa carrera en radio

En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, y posteriormente trabajó como productor y conductor en Radio Del Plata. En 1998 fue convocado por Daniel Hadad para formar parte de Radio 10, donde comenzó una de las etapas más importantes de su carrera.

El 4 de enero de 1999 salió al aire por primera vez “El oro y el moro”, programa que permaneció durante 15 años en Radio 10. El ciclo lo convirtió en una de las principales figuras de las mañanas de la radio AM y llegó a reunir una amplia audiencia.

También trabajó en televisión

La trayectoria de González Oro también incluyó distintos programas televisivos, entre ellos “Polémica en el bar”, “Cotidiano”, “Posdata”, “Noches negras” y “Los unos y los otros”. Su último trabajo en televisión fue al frente de “Nosotros a la mañana”, por El Trece.

El conductor también pasó por Radio Rivadavia y regresó a Radio 10 en 2018 con el ciclo “Negro y regreso”. A lo largo de su carrera recibió el carnet de locutor del ISER por trayectoria y en 2005 grabó un disco con canciones que interpretaba al aire.

Sus últimos años en Punta del Este

En agosto de 2020, durante la pandemia de coronavirus, González Oro se instaló en Punta del Este, donde continuó con distintas actividades vinculadas a la comunicación. El conductor murió este viernes en esa ciudad a los 74 años.