El mundo del espectáculo continúa conmocionado por la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Tras su fallecimiento, ocurrido el miércoles 28 de octubre a los 86 años, su familia dio a conocer un pedido especial para quienes deseen rendirle homenaje: reemplazar las flores por donaciones destinadas a la investigación del Alzheimer.

La solicitud fue difundida mediante un comunicado familiar en el que también se revelaron detalles sobre los problemas de salud que atravesó el artista durante sus últimos meses. Stewart murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos, después de padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

En el mensaje, sus familiares invitaron a realizar contribuciones económicas al Johns Hopkins Alzheimer's Disease Research Center Fund, una institución dedicada a estudiar enfermedades neurodegenerativas y desarrollar investigaciones que permitan avanzar en nuevos tratamientos.

La propuesta busca transformar el homenaje al actor en una oportunidad para colaborar con la ciencia y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Además, la familia mencionó a la Alzheimer's Foundation of America, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia, orientación y recursos educativos para pacientes, familiares y cuidadores.

El comunicado también describió cómo fueron los últimos momentos del intérprete. Según expresaron sus allegados, Stewart estuvo rodeado de afecto, música, oraciones y recuerdos compartidos con las personas más cercanas.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de tristeza en Hollywood y entre los seguidores de sus películas y series. Durante décadas, Stewart construyó una destacada trayectoria tanto en el teatro como en el cine y la televisión.

Su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation lo convirtió en una de las figuras más representativas de la ciencia ficción. Años después, alcanzó una nueva generación de espectadores gracias a su papel como Charles Xavier, el líder de los mutantes en la saga X-Men.

Más allá de sus personajes, el actor también fue reconocido por su extensa carrera teatral y sus interpretaciones de obras de William Shakespeare.

Con este pedido especial, su familia busca que el legado del artista también contribuya a impulsar investigaciones y brindar acompañamiento a quienes conviven con enfermedades neurodegenerativas.