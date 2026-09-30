Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano reconocido por haber sido durante décadas la voz original de Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años. El artista falleció en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina donde había nacido y a la que regresó tras retirarse de los escenarios.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio. Su nombre quedó especialmente asociado al popular ratón televisivo, al que comenzó a interpretar en 1961 y le prestó su voz durante aproximadamente 45 años, hasta 2006.

Su trabajo trascendió el doblaje: también contribuyó a definir las inflexiones, expresiones y la particular manera de hablar que convirtió a Topo Gigio en uno de los personajes más reconocidos de la televisión italiana.

Peppino Mazzullo y una voz que marcó a Topo Gigio

Topo Gigio había sido creado por Maria Perego junto a Federico Caldura y debutó en televisión en 1959. En sus primeros años contó con la voz de Domenico Modugno, pero desde 1961 comenzó la extensa etapa de Mazzullo.

Frases como “¿Pero qué me dices?” y “¡Estrújame de mimos!” quedaron ligadas al personaje y acompañaron su expansión dentro y fuera de Italia.

Mazzullo contó en distintas oportunidades que, cuando conoció al muñeco en los estudios de la RAI, recordó una figura que decía haber visto durante su infancia. A partir de aquel encuentro comenzó una relación artística que atravesó varias generaciones.

Una carrera que fue mucho más allá del personaje

Nacido el 6 de junio de 1926, Mazzullo comenzó actuando en el teatro de su pueblo. Después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Roma para formarse en arte cinematográfico y posteriormente estudió arte dramático en Milán.

Su trayectoria se desarrolló también en teatro, radio y televisión. Entre 1961 y 2006 interpretó al escolar Richetto en el Zecchino d'Oro y compartió programas y escenarios con figuras como Raffaella Carrà y Cino Tortorella.

Desde 2010, Leo Valli asumió oficialmente la voz de Topo Gigio. Ambos coincidieron meses atrás durante la celebración por los 100 años de Mazzullo, quien seguía definiendo al personaje a partir de una idea que atravesó su carrera: la “alegría de vivir”.

El funeral está previsto para este jueves 1 de octubre a las 15.30 en la iglesia San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.