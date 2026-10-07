Piero De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El cantautor dejó una extensa trayectoria dentro de la música popular argentina, con canciones que atravesaron generaciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”.

Su obra combinó canciones de raíz popular con una fuerte mirada sobre los vínculos familiares, las desigualdades sociales y los conflictos políticos de su época. Esa identidad también estuvo marcada por el exilio que debió atravesar durante la última dictadura militar argentina.

De Italia a la Argentina

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia. Llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años y primero vivió en Banfield, para luego instalarse en Allen, Río Negro.

En esa ciudad realizó sus estudios primarios y tuvo sus primeros acercamientos a la música. Más tarde pasó por el seminario, con estadías en Viedma y Villa Devoto, antes de comenzar su recorrido artístico profesional.

Su debut ocurrió en 1964, cuando participó de programas de televisión y comenzó a grabar sus primeras canciones. El gran salto llegó a fines de esa década, cuando conoció al periodista y escritor José Tcherkaski, con quien construyó una sociedad creativa decisiva para su carrera.

En 1969 publicó el álbum “Mi viejo”, que incluía la canción homónima y lo llevó a alcanzar una gran popularidad en Argentina y otros países de América Latina.

Una voz para las canciones sociales

Piero amplió su repertorio durante los primeros años de la década de 1970 con canciones como “Juan Boliche”, “Vengo”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Llegando llegaste”.

En 1970 obtuvo el primer puesto y los tres Gallos de Oro del Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”, una canción que incorporaba una mirada crítica sobre las desigualdades sociales.

Su música tomó luego una orientación política más marcada. Los discos “Coplas de mi país”, de 1972, y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, de 1973, reunieron canciones atravesadas por la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras.

Entre sus temas más recordados de aquella etapa quedaron “Coplas de mi país”, “Los americanos”, “Las cosas que pasan” y “Que se vayan ellos”.

El exilio y el regreso

La exposición de sus posiciones políticas y el contenido de sus canciones tuvieron consecuencias. Piero denunció hostigamientos y sufrió un intento de secuestro, mientras que después del golpe de Estado de 1976 debió exiliarse.

Vivió en Italia y España, donde se alejó parcialmente de los escenarios y desarrolló actividades vinculadas al trabajo rural y la agricultura orgánica. Durante ese período continuó componiendo y preparó material que posteriormente integraría “Y mi gente dónde va”.

Su regreso a la Argentina se produjo en 1981, cuando la dictadura militar atravesaba sus últimos años. La vuelta quedó registrada en el álbum en vivo “Calor humano”.

Una trayectoria que trascendió la música

A lo largo de las décadas siguientes, Piero publicó nuevos trabajos, incursionó en propuestas destinadas al público infantil y desarrolló proyectos vinculados con la educación y la agricultura orgánica.

También mantuvo un vínculo estrecho con Colombia, país donde recibió la ciudadanía en 1994 y desarrolló parte de sus iniciativas sociales. En 1985 obtuvo un Diploma al Mérito de la Fundación Konex y en 2016 recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su trayectoria.

Su carrera también incluyó colaboraciones y escenarios compartidos con artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Lito Vitale, Pablo Milanés, Juan Carlos Baglietto y Marilina Ross.

Hasta sus últimos meses continuó ligado a la música. Su legado queda asociado a una generación de artistas que hicieron de la canción popular una herramienta para hablar de la vida cotidiana, los vínculos, las injusticias y los cambios sociales.