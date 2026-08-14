El mundo del boxeo despidió a una de sus historias más dolorosas. Prichard Colón murió a los 33 años, casi once años después de sufrir una grave lesión cerebral durante una pelea que cambió para siempre su vida.

La muerte del puertorriqueño fue confirmada por su padre, Richard Colón, quien comunicó la noticia a través de las redes sociales y agradeció el acompañamiento y las oraciones recibidas durante todos estos años.

La pelea que cambió su vida

El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Por entonces era una de las grandes promesas del boxeo y llegaba invicto, con un récord profesional de 16 triunfos.

Durante el combate recibió reiterados “golpes de conejo”, impactos ilegales en la parte posterior de la cabeza. Colón manifestó mareos y molestias, pero la pelea continuó.

Tras el noveno asalto fue descalificado luego de que su esquina le quitara los guantes por error al creer que el combate había terminado. Poco después, en el vestuario, comenzó a vomitar y colapsó.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos detectaron un hematoma subdural y un severo daño cerebral. Colón permaneció 221 días en coma y, al despertar, quedó con graves secuelas neurológicas que requirieron cuidados permanentes.

El legado de Prichard Colón

Su caso provocó una fuerte reacción en el ambiente boxístico. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) impulsó la denominada “Regla Prichard Colón”, destinada a reforzar la protección de los púgiles frente a los golpes detrás de la cabeza.

La normativa establece una política de tolerancia cero: los árbitros deben advertir sobre estas acciones, detener el combate ante una infracción y pueden descontar puntos o incluso descalificar al responsable.

Más de una década después de aquella pelea, la historia de Colón vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que existen dentro del ring y el impacto que una sola noche puede tener para toda una vida.