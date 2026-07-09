El mundo de la publicidad argentina está de luto. Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes del país y responsable de campañas que marcaron a varias generaciones, falleció este 9 de julio. Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas, empresarios y dirigentes políticos que destacaron su talento y el legado que dejó en la industria de la comunicación.

Uno de los primeros en despedirlo fue su histórico socio, Carlos Baccetti, con quien fundó la emblemática agencia Agulla & Baccetti. "Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha", escribió con emoción.

El hombre que cambió la publicidad

Durante la década de los 90, Agulla se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la publicidad argentina. Desde su agencia impulsó campañas que trascendieron el ámbito comercial para convertirse en verdaderos fenómenos culturales.

Entre sus trabajos más recordados aparecen "La llama que llama", creada para Telecom; "Gueropa", para Renault Clio; además de campañas para marcas como Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF. Su estilo innovador, el humor y la capacidad para conectar con el público hicieron que la publicidad argentina alcanzara reconocimiento internacional.

Su huella en la política

Además del mundo empresarial, Agulla también dejó una marca profunda en el marketing político. En 1999 fue el creador del recordado spot "Dicen que soy aburrido", pieza central de la campaña presidencial que llevó a Fernando de la Rúa a la Casa Rosada y que con el tiempo se convirtió en uno de los anuncios políticos más emblemáticos de la democracia argentina.

Posteriormente trabajó asesorando campañas de Carlos Menem, Francisco de Narváez, el expresidente chileno Sebastián Piñera, el mexicano Vicente Fox y el senador estadounidense John McCain, entre otros. Pese a su cercanía con la política, Agulla siempre definía con claridad su rol. "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery".

Un legado que trascendió generaciones

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y reconocimientos que lo ubicaron entre los publicistas más importantes de América Latina. Su creatividad, su capacidad para transformar ideas en campañas memorables y su influencia en la comunicación moderna hicieron de Ramiro Agulla una figura clave en la historia de la publicidad argentina.

Con su partida, deja un legado que continúa vigente en los comerciales, los mensajes y las estrategias que cambiaron para siempre la manera de comunicar en el país.