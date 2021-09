Murió Reyna Dominguez, una de las poetas sanjuaninas más importantes del siglo XX

Reyna Dominguez, poeta sanjuanina, falleció a los 70 años este 1 de septiembre del 2021 tras transitar el cáncer. Murió a las 10 de la mañana acompañada por su familia. Reyna es velada en la Sala 7 de Cochería San José, ubicada en calle Salta, desde las 15.30 hasta las 22 horas y el jueves desde las 8 horas. A las 11.30 será el sepelio en el Cementerio Alborada ubicado en Ruta 40 y Rodríguez.

Reyna fue más que una “poeta querida”, fue una escritora que vivió la poesía junto a una generación de escritores sanjuaninos que hicieron de la escritura algo que se comparte, un acontecimiento social. Con ella se empieza a ir una generación de la literatura sanjuanina que habitó cafés y se movía para publicar, en cualquier formato, más allá del libro.

Su poesía, pausada y de verso libre, se corresponde a la voz de escritoras del siglo XX. En su poesía hay denuncia, contemplación y una necesidad de hablar sobre lo que no se nombra. Fuerte en convicciones y defensora de lo bello.

Reyna es una escritora del siglo pasado. Necesaria de leer, así como al “Chiquito” Escudero, “Pepe” Campus o al “Negro” Campillay.

Su prolífica obra abarca: el premio de poesía “Canto a San Juan” de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y publica 5 poemas en ese libro. SPAE le financia la publicación de “En nuestro tiempo sin tiempo” de editorial Crisol, Buenos Aires, en 1976 que fue censurado por la dictadura militar. En 1997 publica “La luz en la pared”, Libros de Tierra Firme, Bs As, 1997; “Más que un yo”, Libros de Tierra Firme, Bs As, 2001; ”Envivir”, Ed. Vinciguerra, Bs As, 2009. Integra: “Antología de poetas de San Juan”, Desde la Gente, Ed. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Bs As, 2001; “Antología Poética Sanjuanina”, U.N.S.J., 1998; “Poesía Contemporánea de Los Andes - Antología Argentino-Chilena”, 2005; “Legado de Poetas - Poesía Social Argentina, 1956-2006”- Ediciones Patagonia, Bs As, 2007; “Entonces, aquí - 22 poetas de San Juan”, Edit. EFU, San Juan,2012, “Poesía Argentina Contemporánea, Tomo I, Fundación Argentina para la Poesía” en 2013 y "El túnel 2.0 –Poesía Contemporánea de San Juan y Coquimbo" en 2017.

