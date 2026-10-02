Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una de las figuras fundamentales de la primera generación del rock argentino, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El fallecimiento fue confirmado por su hija Vicky y ocurrió a las 6:43 de la mañana.

El músico atravesaba un delicado momento de salud. El pasado 11 de septiembre había anunciado públicamente que se retiraba temporalmente de los escenarios y de sus compromisos públicos para afrontar un tratamiento junto a su familia.

La familia evaluaba realizar el velatorio en la Municipalidad de Quilmes, ciudad donde Soulé nació y donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

Con su muerte desaparece uno de los protagonistas de los primeros años del rock nacional, pero queda una obra que atravesó generaciones y que tuvo como principales exponentes a Vox Dei, “Presente” y “La Biblia”.

El creador de Presente

Ricardo Soulé nació en Quilmes y comenzó a construir su carrera musical durante la década de 1960. En 1967 formó Vox Dei junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy, una banda que se convirtió en una de las agrupaciones fundamentales del nacimiento del rock argentino.

Uno de sus mayores clásicos fue “Presente (El momento en que estás)”, canción incluida en Caliente, el primer disco de Vox Dei, publicado en 1970.

Soulé compuso el tema cuando tenía apenas 17 años, durante su etapa como estudiante en el Nacional de Quilmes. La canción surgió después de una ruptura amorosa y con el paso del tiempo se transformó en uno de los grandes clásicos del rock argentino.

La canción volvió a tener una fuerte repercusión décadas después, cuando una versión fue incluida en la banda sonora de Tango feroz, en 1993.

La Biblia que marcó al rock argentino

Pero la obra más ambiciosa de Soulé llegó en 1971 con La Biblia, el segundo álbum de Vox Dei y uno de los trabajos conceptuales más importantes de la historia del rock nacional.

La idea surgió del propio Soulé, quien llevó textos inspirados en las Escrituras al lenguaje del rock. Antes de la edición, la banda presentó las letras ante autoridades de la Iglesia Católica para su revisión.

El disco se terminó de grabar el 3 de enero de 1971 y quedó asociado para siempre a la historia de Vox Dei. Sin embargo, su realización tuvo dificultades: las cintas desaparecieron durante varios días y, cuando fueron recuperadas, la banda no regresó al estudio para completar “Apocalipsis”.

Soulé contó años después que la obra pudo interpretarse completa en vivo por primera vez en 1986. Recién en 1997 consiguió llevarla a escena con la orquestación que había imaginado originalmente.

Sus últimos años

Además de su etapa al frente de Vox Dei, Soulé desarrolló una extensa carrera como solista y continuó vinculado a la música durante décadas. También encabezó distintos proyectos y tuvo reencuentros con integrantes de su histórica banda.

En septiembre, antes de su muerte, había publicado un mensaje dirigido a sus seguidores en el que explicó que debía hacer una pausa debido a un problema de salud.

“Por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, había escrito. También manifestó su deseo de regresar a los escenarios.

El regreso finalmente no ocurrió. A los 76 años, Ricardo Soulé murió este viernes y dejó una obra que quedó ligada a algunos de los capítulos más importantes de la historia del rock argentino.