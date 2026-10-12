El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de RJ Mitte, el actor estadounidense que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter White Jr. en la reconocida serie Breaking Bad. El artista falleció este lunes 12 de octubre, a los 34 años, en el estado de Texas, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su entorno y generó repercusiones entre los seguidores de la producción y la industria audiovisual. Sus representantes expresaron su profundo dolor y destacaron tanto su trayectoria artística como su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Las circunstancias de su muerte son materia de investigación. Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles concluyentes sobre las causas del fallecimiento.

El papel que lo llevó a la fama mundial

Mitte se convirtió en una figura reconocida por su participación en Breaking Bad, la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Durante las cinco temporadas de la producción, interpretó a Walter White Jr., el hijo del personaje principal, un papel que lo acercó a millones de espectadores en todo el mundo.

Su actuación también tuvo un significado personal. Al igual que el personaje que interpretaba, el actor tenía parálisis cerebral, una condición que le fue diagnosticada durante su infancia.

A partir de su experiencia, Mitte se convirtió en un referente de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en Hollywood. A lo largo de su carrera, utilizó su visibilidad pública para promover una mayor participación de actores con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Una carrera más allá de Breaking Bad

Después del éxito de la serie, el actor continuó desarrollando su carrera en cine y televisión. Entre sus trabajos se encuentran las películas The Oak Room y The Recall, además de su participación en la producción de Netflix The Guardians of Justice y en la serie Switched at Birth.

También participó en iniciativas solidarias y colaboró con organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Su fallecimiento, a los 34 años, deja una profunda conmoción entre quienes siguieron su carrera y valoraron su aporte a la representación de la discapacidad en la pantalla.